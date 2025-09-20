Appels au boycott d’Israël : la mobilisation s’étend du commerce à la culture

Depuis plusieurs mois, les appels au boycott d’Israël prennent de l’ampleur. Artistes, organisations économiques et acteurs sportifs y participent à différents niveaux. Le phénomène touche désormais la musique, le cinéma, mais aussi certaines entreprises et compétitions internationales. Ces initiatives soulèvent un débat sur l’efficacité et la portée de telles actions, alors que les échanges commerciaux et culturels sont au cœur des relations internationales.

Pressions croissantes dans le milieu culturel et sportif

Le secteur artistique figure parmi les plus mobilisés. Des collectifs d’artistes ont annoncé leur retrait d’événements ou de plateformes en Israël, arguant d’un refus de collaborer avec des institutions jugées liées aux autorités du pays. La campagne No Music For Genocide illustre ce mouvement, en incitant les musiciens à retirer leurs œuvres disponibles sur les services de streaming israéliens. Dans le domaine du cinéma, le collectif Film Workers for Palestine a diffusé une pétition dénonçant la complicité présumée de structures audiovisuelles israéliennes. Cette prise de position a suscité des réactions opposées : le groupe Paramount a par exemple affirmé que l’exclusion d’artistes pour leur nationalité ne constituait pas une voie vers la paix.

Le sport est également concerné. Certains pays ou organisations ont menacé de se retirer de compétitions internationales en cas de participation israélienne. L’Espagne a ainsi laissé entendre qu’elle pourrait boycotter le concours Eurovision si Israël est confirmé parmi les candidats. Dans le football et d’autres disciplines, des voix s’élèvent pour demander l’exclusion des équipes israéliennes des tournois mondiaux. Ces appels interviennent alors que les grandes fédérations sportives se trouvent régulièrement confrontées à des décisions mêlant enjeux politiques et diplomatiques.

Contexte et initiatives économiques

Le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), lancé en 2005 par des organisations palestiniennes, constitue la matrice de ces initiatives. Il repose sur trois axes : boycott des produits israéliens, désinvestissement dans les entreprises jugées complices de l’occupation et sanctions contre l’État. Ce dispositif s’inspire d’actions menées historiquement contre l’Afrique du Sud durant l’apartheid. Si certains pays ont adopté des législations interdisant ou restreignant la promotion de BDS, le mouvement continue de gagner en visibilité, notamment en Europe et en Amérique du Nord. La dimension économique est centrale : plusieurs campagnes visent directement des entreprises exportatrices ou des groupes internationaux partenaires d’Israël.

Au-delà des mobilisations culturelles et sportives, le boycott commercial reste l’outil privilégié de nombreux militants. Des ONG mettent en avant des listes de sociétés ciblées afin de guider les consommateurs. Certaines plateformes proposent même des alternatives pour inciter au choix de produits non liés à Israël. Ces démarches sont régulièrement contestées sur le plan juridique et politique, mais elles continuent de s’ancrer dans l’espace public. Des campagnes similaires ont déjà montré leur influence, ce qui alimente les débats sur leur possible efficacité dans ce cas précis. Les appels au boycott d’Israël se poursuivent ainsi sur plusieurs fronts, entre actions symboliques et initiatives économiques.