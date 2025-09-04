Après Moscou, Pékin répond à Trump et défend ses alliances

(Selim Chtayti/AP/Sipa)

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie les prises de position musclées sur la scène internationale. Le président américain a affirmé récemment que la Chine, la Russie et la Corée du Nord coordonneraient leurs efforts pour affaiblir l’influence des États-Unis. Selon lui, une « entente discrète » existerait entre Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, matérialisée par leur récente rencontre à Pékin lors d’un défilé militaire. Moscou a rapidement démenti toute stratégie concertée contre Washington, qualifiant ces accusations d’infondées. Mais ces propos ont suffi à exacerber les tensions, transformant chaque geste diplomatique en sujet de controverse mondiale.

Pékin défend sa souveraineté diplomatique

Face à ces accusations, la Chine a opposé un démenti catégorique. Par la voix de Guo Jiakun, porte-parole du ministère des affaires étrangères, Pékin a affirmé qu’elle entretient des relations avec « tous les pays sans cibler un tiers ». Accueillir simultanément Vladimir Poutine et Kim Jong-un n’aurait, selon les autorités chinoises, rien d’une manœuvre contre les États-Unis, mais s’inscrit dans une politique d’ouverture. Pékin se positionne comme un acteur incontournable capable de dialoguer avec des partenaires aux intérêts divergents, à l’image d’un équilibriste avançant sur un fil tendu entre coopération et rivalités globales.

Publicité

Bruxelles s’inquiète, Pékin réplique

La rencontre entre les trois dirigeants a également fait réagir l’Union européenne. Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, a estimé que ce rapprochement constituait un « défi direct » à l’ordre international. Une déclaration jugée « irresponsable » par Pékin, qui refuse d’être présenté comme le moteur d’un axe anti-occidental. Pour les analystes, cette confrontation verbale reflète une réalité : plus la Chine cherche à projeter une image de neutralité, plus ses gestes diplomatiques sont perçus comme stratégiques et interprétés comme des signaux politiques.