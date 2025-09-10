Bénin : une affaire de faux cachets de vaccination devant la Criet

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ouvert, mardi 9 septembre 2025, au cours de sa session de vacances, l’examen d’un dossier portant sur une fraude présumée aux documents sanitaires. Selon Banouto, quatre personnes sont poursuivies pour leur implication dans la fabrication de cachets falsifiés destinés à authentifier de faux carnets de vaccination en vue d’un voyage à l’étranger.

Au centre de l’affaire se trouve une Béninoise résidant au Koweït, revenue au pays pour préparer le déplacement de sa fille vers ce même État du Golfe. Faute d’avoir obtenu les documents requis dans les délais, elle aurait confié la mission à un proche, présenté comme son « homme de main », qui se serait chargé de faire fabriquer de faux tampons d’une clinique afin de valider des certificats de vaccination.

À la barre, la mère de quatre enfants a nié avoir commandé directement les cachets, tout en reconnaissant avoir sollicité des documents sanitaires auprès de son intermédiaire. Interrogée par la présidente de la Cour sur l’absence de consultation médicale pour sa fille, elle a admis que l’enfant n’avait jamais été présentée à un professionnel de santé.

Publicité

Son complice présumé a, pour sa part, reconnu avoir confectionné les cachets, tout en affirmant ignorer leur finalité exacte. Mis sous pression, il a fini par admettre que la femme n’avait aucun lien avec la clinique mentionnée. Deux autres individus sont également cités dans le dossier : le compagnon de la principale accusée et un intermédiaire chargé de trouver l’imprimeur.

Ce dernier, spécialisé dans la production de bâches publicitaires, a expliqué avoir réalisé quatre cachets – deux au nom d’une clinique et deux au nom du CNHU – contre une rémunération de 45 000 F Cfa. Le compagnon, interpellé à Godomey en compagnie de la femme, a contesté toute implication. Il justifie la présence, à son domicile, de documents liés à l’association des Béninois résidant au Koweït qu’il présidait lors de son séjour dans ce pays. L’audience a été reportée au 9 décembre 2025, date retenue pour les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats.