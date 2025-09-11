Choix du candidat de l’opposition béninoise : Yayi promet un processus « transparent »

Boni Yayi (Photo Gouv BJ)

Depuis Parakou, par le biais d’une vidéo diffusée ce jeudi 11 septembre sur les réseaux sociaux, l’ancien président de la République et actuel président du parti Les Démocrates (LD), Boni Yayi, s’est adressé aux députés de sa formation et au peuple béninois. Au cœur de son intervention : le processus de désignation du candidat du parti pour l’élection présidentielle d’avril 2026.

Boni Yayi a d’abord tenu à rassurer les militants et sympathisants du parti. « Le président ne choisira personne de manière solitaire », a-t-il affirmé, précisant que la procédure se déroulera dans « la transparence » et « conformément aux dispositions réglementaires et statutaires » de la formation. Des comités ad hoc sont en cours de mise en place pour accompagner les instances compétentes dans cette mission.

L’ancien chef de l’État a rappelé que le choix du candidat doit intervenir d’ici le 14 octobre 2025, conformément au calendrier électoral. Selon lui, cette étape s’inscrit dans un contexte de « transition démocratique », et doit permettre au parti de se positionner comme « un véritable instrument de délivrance pour le peuple ».

Au-delà de la désignation du candidat, Boni Yayi a insisté sur la vocation première d’un parti politique : la conquête du pouvoir, mais surtout la défense des intérêts du peuple. Il a réitéré son appel à une alternance démocratique pacifique, basée sur une gouvernance inclusive et marquée par le dialogue politique, économique, social et sécuritaire.

Dans son adresse, l’ancien président a également souligné l’importance du respect de la Constitution béninoise, rappelant la limitation des mandats à deux. « Tant que je vivrai, je serai l’un des garants de la stabilité constitutionnelle », a-t-il déclaré, assurant qu’il ne sera pas candidat mais qu’il restera « au service de la République ». Enfin, Boni Yayi a exhorté les militants et les sympathisants des Démocrates à rester mobilisés pour accompagner le processus électoral et à préserver la paix, la démocratie et la stabilité du pays.