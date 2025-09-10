Tourisme au Maghreb : ce pays dans le top 10 mondial de Forbes

Photo : DR

Le Maghreb regorge de destinations capables de séduire les voyageurs du monde entier. L’Algérie, par exemple, dispose d’un littoral quasi vierge, de sites archéologiques romains et d’un Sahara qui fascine les passionnés d’aventure. La Tunisie, de son côté, s’appuie sur son hospitalité reconnue, ses plages méditerranéennes et ses festivals culturels pour renforcer son attractivité. Ces atouts, bien que variés, témoignent d’un potentiel touristique régional qui ne cesse d’être reconnu par les observateurs internationaux. Pourtant, parmi ces pays, c’est le Maroc qui franchit une étape décisive en décrochant une place prestigieuse dans un classement mondial de renom.

Le Maroc, étoile montante du tourisme mondial

Le magazine américain Forbes vient de classer le Maroc au 6ᵉ rang des destinations les plus attractives pour l’année 2025. Une performance qui le place devant des pays à forte notoriété touristique, confirmant ainsi son statut de valeur sûre pour les voyageurs internationaux. Loin d’être un hasard, cette distinction reflète la diversité exceptionnelle que le Royaume met à disposition des visiteurs.

Ce qui séduit particulièrement, c’est la capacité du Maroc à conjuguer tradition et modernité. Le pays offre aussi bien l’immersion culturelle, à travers ses souks et ses palais, que l’évasion naturelle grâce à ses montagnes enneigées ou ses vallées verdoyantes. Forbes insiste sur ces contrastes saisissants, qui donnent au voyage une intensité rarement égalée.

Un classement porteur d’opportunités

Être classé dans le top 10 mondial de Forbes n’est pas seulement une reconnaissance symbolique. Pour le Maroc, cela ouvre de nouvelles perspectives économiques et culturelles. Une telle visibilité attire des flux de voyageurs en quête d’expériences authentiques, mais aussi des investisseurs intéressés par l’hôtellerie, les infrastructures ou encore les activités liées au tourisme durable.

Cette réussite résonne également comme un message adressé au reste du Maghreb. Elle montre qu’avec une valorisation intelligente du patrimoine et une stratégie claire de promotion, un pays peut rivaliser avec les destinations les plus établies. Dans un monde où le voyageur recherche autant l’aventure que le confort, le Maroc réussit à incarner cet équilibre et à se positionner comme une référence mondiale.

En décrochant la 6ᵉ place dans le classement Forbes, le Maroc confirme qu’il n’est plus seulement une étape exotique, mais une destination incontournable pour les voyageurs du futur. Ce succès souligne non seulement la richesse de son offre touristique, mais aussi l’opportunité pour l’ensemble du Maghreb de transformer son potentiel en réalité. Découvrez ci-dessous le top 10 complets des destinations les plus attractives selon Forbes