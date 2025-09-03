Comment Israël veut garder l’Iran et ses ennemis sous surveillance

Photo d'illustration : DR

Depuis plusieurs décennies, les relations entre Israël et l’Iran se caractérisent par une rivalité intense, alimentée par des tensions idéologiques, régionales et sécuritaires. Téhéran soutient des groupes hostiles à l’État hébreu, tandis qu’Israël multiplie les efforts pour neutraliser les menaces perçues sur ses frontières et au-delà. Cette confrontation ne se limite pas au terrain militaire : elle s’étend aussi à la sphère technologique et à la guerre de l’information. Chaque avancée dans les capacités de surveillance, de cyberdéfense ou de frappe précise devient un levier d’influence et un outil de dissuasion. C’est dans ce climat que le lancement du satellite Ofek 19 prend tout son sens.

Un œil permanent dans le ciel

Israël vient de placer en orbite Ofek 19, un satellite de reconnaissance militaire capable de capter des images haute résolution en temps réel. Officiellement, l’objectif affiché est clair : renforcer les capacités de renseignement et assurer une veille constante sur les territoires considérés comme hostiles. Selon les autorités israéliennes, ce nouvel outil s’insère dans une stratégie visant à anticiper toute activité militaire suspecte, notamment du côté iranien.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a présenté ce lancement comme un signal adressé aux pays ennemis. Il insiste sur le fait qu’Israël dispose désormais d’une capacité de surveillance continue, capable de collecter des données précises pour orienter ses décisions militaires. L’expérience passée l’a déjà démontré : lors du conflit éclair de douze jours entre Israël et l’Iran, plus de 12 000 images satellites avaient été utilisées pour cibler avec précision des sites stratégiques.

Un message de puissance militaire

Au-delà de l’innovation technologique, ce déploiement est aussi un avertissement. Pour Tel-Aviv, chaque avancée de ce type renforce l’avantage stratégique face à ses adversaires. Ofek 19 n’est pas seulement un satellite : c’est un outil de pression qui rappelle à l’Iran et à ses alliés que chaque mouvement peut être observé, analysé et anticipé.

Dans une région où la moindre escalade peut rapidement dégénérer, cette capacité de surveillance illustre la nouvelle donne : la supériorité ne repose plus uniquement sur la puissance de feu, mais sur l’accès à l’information en temps réel. Israël cherche à dissuader toute tentative d’agression en prouvant qu’aucun détail ne peut lui échapper.