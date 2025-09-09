Commerce mondial de farine : la Turquie garde une longueur d’avance

Photo DR

Avec sa position au carrefour de l’Europe et de l’Asie, la Turquie s’est imposée comme un acteur incontournable dans le commerce international. Sa proximité avec de grands marchés de consommation, l’accès à des routes maritimes stratégiques et une longue tradition dans l’industrie céréalière ont permis au pays de devenir une véritable plaque tournante des exportations de farine. Ce rôle central ne repose pas uniquement sur la géographie : Ankara a su développer une capacité industrielle solide et diversifiée, capable d’alimenter aussi bien le Moyen-Orient que l’Afrique et l’Asie centrale. C’est dans ce paysage que la Turquie consolide année après année son rang de premier fournisseur mondial.

Une domination maintenue malgré la baisse des volumes

D’après Maroc Diplomatique qui cite l’Association internationale des meuniers exploitants (IAOM), la Turquie a expédié environ 3 millions de tonnes de farine en 2023. Pour l’année en cours, les prévisions s’établissent autour de 2,5 millions de tonnes, un léger recul attribué aux aléas climatiques et aux marchés plus prudents. Pourtant, cette contraction ne menace pas sa position de leader. En effet, le pays conserve une avance notable sur le Kazakhstan, deuxième exportateur mondial, même si l’écart se réduit progressivement. La constance de la Turquie dans ce secteur tient en partie à la résilience de ses infrastructures portuaires et industrielles, capables d’absorber les variations de la demande.

Le climat, un défi pour les saisons à venir

Le changement climatique introduit une variable de plus en plus difficile à maîtriser. La Turquie, comme d’autres régions céréalières, doit composer avec des sécheresses plus fréquentes et des précipitations en dessous des moyennes habituelles. Ces perturbations ne bouleversent pas seulement la production nationale : elles fragilisent l’équilibre mondial du commerce de la farine, en réduisant la capacité de certains pays à satisfaire leurs besoins locaux. Dans ce contexte, la Turquie adopte une stratégie de prudence, anticipant que les conditions météorologiques extrêmes pourraient peser sur ses performances futures.

Une avance stratégique encore solide

Si le Kazakhstan gagne progressivement du terrain, la Turquie devrait conserver la première place lors de la prochaine saison d’exportation. Le pays ne se repose pas sur ses acquis : il investit dans la modernisation des minoteries et dans l’optimisation logistique pour réduire les coûts. Ces efforts lui permettent de compenser partiellement les effets négatifs des conditions climatiques.

La Turquie illustre comment la combinaison d’une géographie favorable, d’une industrie robuste et d’une stratégie d’adaptation face aux risques environnementaux peut sécuriser une position dominante dans un secteur vital. Reste à voir si les prochaines années confirmeront cette avance ou si la concurrence finira par redistribuer les cartes du marché mondial.