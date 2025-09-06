Corée du Nord: une mission clandestine américaine tourne au fiasco selon le «New York Times»

PHOTO : ISTOCK

Une mission tenue secrète durant plus de six ans vient d’être révélée par le New York Times. Au début de 2019, une équipe de la SEAL Team 6 aurait été déployée en Corée du Nord avec pour objectif de poser un dispositif d’écoute permettant d’intercepter les communications du dirigeant Kim Jong-un. L’opération, soigneusement préparée et destinée à rester invisible, s’est brutalement transformée en fiasco lorsqu’un bateau nord-coréen est apparu sur la trajectoire des commandos.

Une mission qui bascule dans la violence

Le récit du journal américain décrit une rencontre inattendue en mer : les forces américaines, surprises par la présence de ce petit navire, ont ouvert le feu. Les passagers, probablement de simples pêcheurs, auraient été abattus alors qu’ils ne portaient aucune arme. Selon les informations rapportées, les corps auraient ensuite été lestés et jetés à l’eau pour effacer toute trace de l’incident. L’installation du matériel d’écoute, qui constituait le cœur de l’opération, n’a jamais pu être menée à bien. L’équipe s’est repliée précipitamment, laissant derrière elle un échec à la fois opérationnel et humain.

Publicité

Ces détails renforcent l’image d’une mission qui a glissé hors de tout contrôle. Une manœuvre de haute précision, comparable à un équilibriste avançant sur un fil, s’est transformée en chute brutale au moindre déséquilibre. Le silence qui a entouré cet épisode jusqu’à aujourd’hui souligne également la volonté des responsables militaires et politiques de garder ce secret hors de portée de tout débat public.

Des relations historiques empoisonnées

Ce fiasco s’ajoute à une relation bilatérale déjà minée par des décennies de tensions. Depuis l’armistice de 1953, qui a figé la péninsule coréenne dans une trêve sans véritable traité de paix, Washington et Pyongyang s’affrontent sur plusieurs terrains : programme nucléaire, sanctions économiques, démonstrations de force militaires. Même les rares gestes d’ouverture, comme les sommets organisés entre dirigeants au cours des années 2010, n’ont pas suffi à instaurer une confiance durable. Cette opération avortée illustre la persistance d’une confrontation où chaque mouvement est scruté, et où la moindre erreur peut avoir des conséquences durables.

Si les révélations du New York Times se confirment, elles pourraient relancer les discussions sur le rôle des opérations clandestines dans la stratégie américaine. Elles montrent aussi combien les calculs militaires, lorsqu’ils reposent sur le secret et la surprise, peuvent se heurter à l’imprévisible. Ce rappel brutal rappelle que, dans une région déjà saturée de méfiance, la frontière entre démonstration de force et dérapage incontrôlé reste extrêmement fine.