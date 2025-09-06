Rivalités au Maghreb : un signal venu de Washington qui pourrait tout changer

Le drapeau de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) brandi par une sahraouie

La question du Sahara occidental demeure l’un des foyers les plus persistants de tensions diplomatiques au Maghreb et au-delà. Depuis le retrait de l’Espagne en 1975, ce territoire est revendiqué par le Maroc, qui propose un plan d’autonomie sous sa souveraineté, et par le Front Polisario, soutenu notamment par l’Algérie, qui milite pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Ces positions opposées ont non seulement creusé un fossé entre Rabat et Alger, mais elles ont aussi polarisé la communauté internationale. Certains pays, comme les États-Unis et plusieurs États européens, considèrent le plan marocain comme une option pragmatique pour stabiliser la région, tandis que d’autres défendent le droit des Sahraouis à décider de leur avenir. Cette fracture géopolitique structure depuis des décennies les équilibres au Maghreb, influençant les partenariats économiques, sécuritaires et militaires.

Washington accélère le tempo diplomatique

C’est dans ce climat de rivalités que les États-Unis ont envoyé un signal fort. Vendredi 5 septembre, à Washington, Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, a rencontré Massab Boulos, conseiller spécial du président Donald Trump pour l’Afrique. L’entretien a permis de réaffirmer la position américaine : l’autonomie sous souveraineté marocaine est considérée comme la seule voie réaliste pour résoudre le conflit. C’est sur la plateforme X que M Boulos a réaffirmé la position américaine.

Au-delà de cette déclaration, Washington met désormais tout son poids pour préparer les discussions prévues au Conseil de sécurité en octobre. Le rôle de la MINURSO, la mission onusienne chargée de surveiller le cessez-le-feu, a également été évoqué, tout comme la nécessité de trouver des leviers pour pacifier durablement la région. En misant sur Rabat, les États-Unis entendent orienter les prochaines étapes et influencer les futures résolutions onusiennes.

Un nouvel échiquier stratégique au Maghreb

Ce positionnement américain intervient alors que d’autres acteurs renforcent aussi leurs liens avec le Maroc. Le Royaume-Uni, par exemple, a récemment consolidé son appui au plan d’autonomie marocain. Une rencontre à Rabat, menée par le sous-secrétaire d’État Hamish Falconer, a débouché sur la signature d’accords bilatéraux visant à intensifier la coopération économique et sécuritaire.

Cette convergence de soutiens bouscule les rapports de force régionaux. Pour Alger, farouche opposante à toute solution excluant l’autodétermination, la pression monte. Le Conseil de sécurité d’octobre pourrait cristalliser les tensions, car chaque position nationale sera scrutée. Plus que jamais, le dossier du Sahara s’apparente à une partie d’échecs diplomatique où chaque mouvement des grandes puissances redéfinit l’équilibre au Maghreb.

Vers une recomposition des alliances

La volonté américaine de créer un consensus autour du plan d’autonomie pourrait inciter certains États hésitants à clarifier leurs positions. Pour le Maroc, ces alliances renforcées offrent une marge de manœuvre nouvelle à la veille d’une échéance décisive à l’ONU. Pour l’Algérie, elles représentent un défi stratégique majeur. Ce jeu d’influences, déjà complexe, pourrait prendre une ampleur inédite et redessiner les équilibres régionaux. Dans ce bras de fer diplomatique, un simple signal venu de Washington suffit désormais à créer des remous bien au-delà des frontières du Sahara.