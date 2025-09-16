Décès mystérieux de la Marocaine Jawhara Aboucheikh en Turquie

Police turque (AFP)

Le corps d’une ressortissante marocaine âgée de 20 ans a été découvert à Istanbul, dans l’appartement de son compagnon. Les secours n’ont pu que constater son décès. Les autorités turques privilégient plusieurs pistes, notamment la consommation de stupéfiants, tandis que le suspect a été interpellé. L’affaire soulève des questions juridiques et attire l’attention sur le traitement des décès suspects en Turquie.

Découverte et premières investigations

Le drame s’est produit dans le quartier de Beyoğlu, au cœur d’Istanbul, où le corps sans vie de Jawhara Aboucheikh, originaire du Maroc, a été retrouvé. Selon les premiers éléments recueillis par la police, le compagnon de la jeune femme aurait contacté un agent de sécurité en expliquant que sa partenaire se sentait mal, avant de quitter les lieux. À l’arrivée des secours, la victime était déjà décédée. Les enquêteurs ont ensuite découvert de la cocaïne dans l’appartement, élément qui oriente l’enquête vers une possible overdose ou une consommation ayant aggravé son état de santé.

Le suspect, identifié comme le petit ami de la victime, a d’abord quitté la résidence avant d’être localisé et placé en garde à vue. Les autorités examinent plusieurs hypothèses : une mort accidentelle liée aux substances, un décès consécutif à une négligence, ou un acte criminel volontaire. Les résultats de l’autopsie devraient apporter des éléments plus précis. Les médias turcs rapportent également que des témoignages ont été recueillis pour retracer les dernières heures de la victime.

Publicité

Rappel du cadre légal en Turquie

En Turquie, les cas de décès suspects sont systématiquement transmis au parquet. Le code pénal prévoit que toute mort non naturelle, notamment en présence de stupéfiants, fasse l’objet d’une enquête pour homicide volontaire ou involontaire selon les circonstances. Les personnes soupçonnées peuvent être maintenues en détention préventive jusqu’à la clarification des faits. Les autorités judiciaires ordonnent en parallèle une expertise médico-légale, indispensable pour établir la cause exacte du décès. Dans les situations où des drogues sont retrouvées, la législation turque impose des poursuites distinctes pour usage, possession ou trafic, ce qui peut alourdir les charges retenues.

Ce cadre légal illustre la volonté des autorités d’Ankara de traiter avec rigueur les affaires impliquant de jeunes victimes et des substances illicites. Des précédents rappellent que les peines encourues peuvent aller de plusieurs années d’emprisonnement pour homicide involontaire à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre prémédité. Ces aspects réglementaires sont régulièrement commentés par les spécialistes du droit pénal turc, qui soulignent l’importance des expertises médico-légales dans la résolution de ce type de dossiers.