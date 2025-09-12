Défense militaire : le « Golden Dome » américain prend forme

Donald Trump ( Photo : AP)

Donald Trump avait imaginé un système capable de protéger les États-Unis contre toutes sortes de menaces venues de l’extérieur, qu’il s’agisse de missiles balistiques, de drones ou d’armes hypersoniques. L’idée était de créer un réseau de surveillance et d’interception qui agirait comme un filet protecteur autour du pays. Inspiré du “Dôme de fer” israélien, ce projet combine technologies spatiales et systèmes terrestres pour offrir une réaction rapide et fiable face à des attaques de plus en plus sophistiquées. Cette approche montre la volonté de construire une défense proactive, capable de sécuriser non seulement le territoire national mais aussi les forces américaines déployées à l’étranger. Aujourd’hui, cette ambition commence à se concrétiser avec le déploiement des premiers satellites du bouclier antimissile baptisé “Golden Dome”.

Les premières pièces du dispositif

Mercredi dernier, vingt et un satellites ont été lancés depuis la Californie à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX. Destinés à une orbite polaire située à environ 1 000 kilomètres d’altitude, ces appareils vont subir plusieurs semaines de vérifications avant de rejoindre leur position finale. Ils constituent d’après Defense News, le premier segment d’une constellation spatiale, appelée la “Tranche 1”, qui permettra de suivre en temps réel les trajectoires de missiles et de transmettre rapidement les données aux centres de contrôle au sol.

Cette étape n’est que le début : 133 satellites supplémentaires sont prévus dans les neuf mois à venir. Une fois tous en place, le réseau spatial offrira une capacité continue de surveillance et servira de colonne vertébrale au bouclier “Golden Dome”, qui pourrait être pleinement opérationnel d’ici 2029.

Un filet de sécurité dans l’espace

Le “Golden Dome” fonctionne comme un filet connecté, où chaque satellite coopère avec les autres et avec des systèmes terrestres pour repérer les menaces dès leur lancement. L’idée est de détecter les missiles très tôt, de manière à pouvoir les intercepter avant qu’ils n’atteignent le territoire américain. Ce maillage d’observation permet de réduire les angles morts et d’accélérer la réaction en cas d’attaque, offrant ainsi une protection proactive plutôt que réactive.

Au-delà de l’aspect technique, ce programme change la donne en matière de défense nationale : il vise à créer une surveillance permanente et à renforcer la rapidité d’intervention face à des menaces de plus en plus sophistiquées. Le “Golden Dome” symbolise donc la volonté des États-Unis de sécuriser leur territoire tout en anticipant les évolutions des conflits modernes.