Désignation du duo candidat au Bénin : L’opposition face à un gros défi

Après des mois de spéculation, la désignation par la majorité présidentielle de Romuald Wadagni comme candidat pour l’élection de 2026 a rebattu les cartes. Le camp Talon a choisi un profil, posant un défi de taille à une opposition qui doit maintenant s’organiser et choisir son propre champion. La balle est désormais dans le camp de l’opposition, qui devra non seulement trouver le bon candidat, mais aussi bâtir une stratégie capable de rivaliser avec la machine bien huilée du pouvoir en place. Le choix de Romuald Wadagni, un technocrate de 49 ans, est une manœuvre politique audacieuse de la part de la mouvance présidentielle. Son profil, loin des habituels politiciens, est un atout de poids. Ministre de l’Économie et des Finances depuis 9 ans, il est crédité des réformes économiques, plats de résistance de la gouvernance Talon. Son image de gestionnaire rigoureux a suscité une vague de réactions. Le camp Talon a mis l’accent sur la continuité et l’efficacité, et l’opposition doit désormais trouver une réponse à ce discours. Face à cette candidature, le parti Les Démocrates se retrouve en position délicate. Il doit non seulement choisir un candidat, mais ce dernier doit être à la hauteur du défi. La jeunesse de Wadagni est un argument de poids, et l’opposition pourrait être tentée de lui opposer un candidat d’une génération similaire. Des noms circulent déjà dans les coulisses, mais aucun n’a encore été officiellement annoncé.

Qui pour défier Wadagni ? La liste des prétendants s’allonge

La question de la jeunesse est au cœur du débat. Le parti Les Démocrates dispose en son sein de plusieurs personnalités qui pourraient rivaliser avec Wadagni sur ce terrain. Nourou-Dine Saka Saley et Guy Mitokpè, tous deux quadragénaires et très actifs sur la scène politique, sont souvent cités. Le premier est connu pour son engagement et sa proximité avec les jeunes, tandis que le second est le visage de la communication du parti et un opposant de la première heure. D’autres figures importantes, telles que Éric Houndété, ancien président du parti, Nourénou Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates au parlement ou Kamel Wassangari, une figure montante de l’opposition, sont également sur la liste des potentiels candidats. D’autres noms, plus inattendus, comme Chabi Yayi et Rachelle Yayi, sont également mentionnés, en raison de leur proximité avec l’ancien président Boni Yayi. Cependant, l’opposition doit faire un choix stratégique : miser sur l’héritage politique de l’ancien régime ou présenter un nouveau visage, capable d’incarner une véritable alternative. (👉 Suivez toute l’actualité béninoise sur notre compte TikTok : @lanouvelletribunebenin ;🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant ici : La Nouvelle Tribune sur WhatsApp)

