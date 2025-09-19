Dix pays annoncent leur intention de reconnaître l’État palestinien à l’ONU

Photo de MIKE SEGAR/ Reuters

La France et l’Arabie saoudite coprésideront un sommet de l’ONU lundi à New York, réunissant plusieurs dirigeants mondiaux. La discussion portera sur le renforcement de la reconnaissance diplomatique de la Palestine et les conditions d’une cohabitation avec Israël. Dix pays, parmi lesquels Portugal, Australie, Belgique, Andorre, Royaume-Uni, Canada, Luxembourg, Malte, Saint-Marin et France, devraient officialiser cette reconnaissance. L’événement marque une étape importante dans les efforts diplomatiques pour le Moyen-Orient.

Reconnaissance internationale et sommet diplomatique

Les dix pays prévoient de formaliser selon la France, leur soutien à l’État palestinien, renforçant ainsi la position diplomatique de la Palestine sur la scène mondiale. Les dirigeants présents à New York discuteront de la mise en œuvre d’une solution à deux États et des mesures concrètes pour garantir la sécurité et le développement dans les territoires palestiniens. Le sommet, abordera également les mécanismes de coopération bilatérale et régionale.

Évolution du conflit israélo-palestinien et enjeux diplomatiques

La question palestinienne demeure un sujet central au Moyen-Orient depuis la création d’Israël en 1948 et les conflits qui ont suivi. Les résolutions internationales, comme la 242 adoptée en 1967, ont tenté de définir les contours d’un compromis territorial et d’une reconnaissance mutuelle. Les discussions internationales prennent en compte les dimensions humanitaires, économiques et sécuritaires, notamment la situation critique à Gaza, où les infrastructures et l’accès aux services de base sont fragiles. Ces éléments historiques et juridiques influencent aujourd’hui les décisions des États membres de l’ONU et les initiatives de médiation.

Perspectives diplomatiques et prochaines étapes

Le sommet de New York permettra de consolider les engagements internationaux en faveur de la paix et de la stabilité. Les discussions incluront la coordination des efforts humanitaires et des dialogues politiques entre Israël et les représentants palestiniens modérés. La reconnaissance par ces dix nations pourrait encourager d’autres pays à suivre, créant un précédent diplomatique notable. La question des relations avec le Hamas reste complexe, l’organisation étant exclue de cette démarche. Les conclusions de cette rencontre orienteront les décisions futures de l’ONU concernant la région.