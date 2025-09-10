Élections de 2026 au Bénin: Le parti LD fait durer le suspense

À l’approche des élections générales de 2026 au Bénin, le paysage politique s’anime, mais l’opposition maintient un suspense. Alors que la majorité présidentielle, avec la désignation du duo de candidats, tente d’imposer son tempo, l’opposition, et notamment le parti Les Démocrates, préfère prendre son temps avant d’annoncer ses prétendants. Cette stratégie, loin d’être un signe de faiblesse, selon certains observateurs, pourrait avoir un impact décisif. La désignation du candidat de la mouvance comme figure de proue de la majorité présidentielle pour 2026, a été accueillie par un déploiement médiatique et politique considérable. Cette stratégie de la majorité présidentielle s’inscrit dans une logique : anticiper, occuper le terrain médiatique tout en observant minutieusement la réaction de l’opposition. Mais depuis l’annonce de cette information, l’opposition maintient son timing et fonctionne selon son calendrier.

Sérénité stratégique de l’opposition

Face à cette offensive, l'opposition béninoise, notamment le parti Les Démocrates conduit par l'ancien président Boni Yayi, choisit de privilégier la retenue. Elle ne montre aucune précipitation à annoncer ses propres candidats. Cette retenue n'est pas un signe d'indécision selon ses responsables, mais plutôt une stratégie mûrement réfléchie. L'opposition sait que la campagne électorale est un marathon, pas un sprint. Annoncer tôt ses candidats pourrait les exposer prématurément aux critiques et aux attaques. En attendant, elle observe les choix de la majorité, analyse les dynamiques politiques et ajuste sa stratégie en conséquence. L'une des priorités reste également la recherche d'un consensus interne. En ne désignant pas de candidat unique trop tôt, le parti évite d'éventuelles tensions liées au positionnement. Le processus de désignation, lorsqu'il sera lancé, devrait viser à préserver la cohésion entre les différentes sensibilités. Le maintien du suspense peut avoir des effets politiques. En gardant le mystère sur ses futurs leaders, l'opposition entretient une part d'incertitude dans le camp présidentiel. Cette attente suscite aussi des interrogations dans l'opinion sur les personnalités capables de rivaliser avec le duo annoncé par la majorité présidentielle. En parallèle, l'opposition met en avant les enjeux qu'elle souhaite placer au cœur du débat : la gouvernance, la justice sociale, la question de la liberté d'expression, la situation économique et la réconciliation nationale.

