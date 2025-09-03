États-Unis : Trump exprime sa forte déception envers Poutine

Photo : NASA/Bill Ingalls

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi éprouver une grande déception envers Vladimir Poutine, en réaction au manque de résultats de leur récent sommet en Alaska. Cette rencontre n’a pas permis d’avancer vers une résolution de la guerre en Ukraine, conflit qui continue de provoquer des milliers de pertes humaines. Au cours d’une interview radiophonique relayée par The Daily Beast, Trump a également évoqué les liens croissants entre la Russie et la Chine, soulignant qu’il ne considérait pas cette alliance comme une menace directe pour les États-Unis. Le président a insisté sur la puissance militaire américaine tout en critiquant la gestion du conflit par Poutine.

Une rencontre en Alaska sans avancée

Donald Trump a rappelé la réunion qu’il a tenue à Anchorage, en Alaska, avec Vladimir Poutine, première rencontre bilatérale depuis 2019. Organisée sur la base militaire Elmendorf-Richardson et d’une durée d’environ trois heures, cette session visait à envisager une issue à la guerre en Ukraine. Aucun accord concret n’en est ressorti, et la conférence de presse qui a suivi a été limitée, ne permettant pas aux journalistes d’interroger les deux dirigeants. Trump a souligné que la situation sur le terrain ne s’améliore pas et que le président russe ne semble pas disposé à modifier sa stratégie.

Cette absence de progrès survient au moment où les combats se poursuivent avec intensité, menaçant des zones civiles et stratégiques. L’opinion publique américaine et européenne suit attentivement l’évolution des relations entre Washington et Moscou. Des analyses détaillées pourraient être publiées pour mesurer l’impact de cette rencontre sur la diplomatie internationale, les sanctions existantes et les équilibres géopolitiques en Europe.

Puissance américaine et relations russo-chinoises

En parallèle, Donald Trump a commenté la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin, avant le défilé militaire chinois. Il a souligné que les forces armées américaines demeurent, de loin, les plus importantes au monde et que tout recours à la force contre les États-Unis serait irréalisable et désastreux pour leurs auteurs. Ce discours reflète sa volonté de rassurer sur la supériorité militaire américaine tout en maintenant un ton critique envers Moscou.

Le président a également fait le parallèle avec ses interactions passées avec Poutine, qu’il jugeait auparavant constructives. Selon lui, la guerre en Ukraine demeure inutile et coûteuse en vies humaines, ce qui ne correspond pas aux espoirs de dialogue initialement imaginés.

Ces propos pourraient influencer les débats au Congrès et dans les forums internationaux concernant la manière de gérer les relations avec Moscou et Pékin. Le président Donald Trump reste critique envers Vladimir Poutine, tout en affirmant la puissance des États-Unis face à toute alliance russo-chinoise.