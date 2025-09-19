Gaza: Israël annonce une offensive d’« une force sans précédent »

Ohad Zwigenberg/AP/SIPA / SIPA

Vendredi 19 septembre, l’armée israélienne a déclaré qu’elle allait mener une opération d’une intensité inédite à Gaza-ville, dans le nord de la bande de Gaza. L’agglomération est considérée comme un bastion du Hamas par Tel-Aviv. L’annonce s’accompagne d’un appel pressant à l’évacuation des habitants vers le sud du territoire. Cette décision illustre l’escalade d’un conflit déjà marqué par des déplacements massifs et des pertes humaines importantes.

Offensive annoncée au nord de Gaza

Le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l’armée israélienne, a affirmé sur X : « Les forces israéliennes vont continuer leurs opérations avec une force sans précédent contre le Hamas et d’autres organisations terroristes ». Le responsable militaire a ajouté que les habitants de Gaza-ville devaient « rejoindre les centaines de milliers de résidents qui ont évacué vers la zone humanitaire dans le sud ». L’avertissement, diffusé sur les réseaux sociaux, vise à pousser les civils à quitter une agglomération où se concentrent actuellement les combats.

Les autorités israéliennes expliquent que l’objectif de ces consignes est de réduire l’exposition des civils aux frappes aériennes et aux affrontements terrestres. Plusieurs organisations humanitaires indiquent toutefois que les routes désignées ne sont pas toujours praticables et que les conditions de déplacement demeurent extrêmement difficiles. Un rapport indépendant est attendu prochainement pour évaluer l’impact de ces évacuations sur la population locale.

Une instabilité chronique depuis plusieurs décennies

La bande de Gaza connaît une fragilité persistante depuis le retrait israélien en 2005, marqué par l’instauration d’un blocus ayant freiné son développement économique et social. Le territoire, peuplé de plus de deux millions de personnes, subit régulièrement des cycles de violences opposant Israël au Hamas, classé organisation terroriste par plusieurs États. Les opérations militaires successives, notamment en 2009, 2014 et plus récemment, ont provoqué des destructions massives et alimenté une crise humanitaire durable.

Les organismes internationaux rappellent que le droit humanitaire, inscrit dans les Conventions de Genève, impose la protection des civils en période de guerre. Les débats diplomatiques actuels portent notamment sur la validité et la faisabilité des zones dites humanitaires annoncées par l’armée israélienne. Certains chercheurs en relations internationales soulignent que les tensions actuelles pourraient avoir des répercussions régionales comparables aux crises précédentes au Moyen-Orient, ce qui fera l’objet d’analyses approfondies dans de futurs dossiers spécialisés.