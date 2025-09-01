GDIZ : vitrine du Made in Benin à l’Exposition universelle d’Osaka

Photo: DR

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) poursuit son ouverture au monde. À l’occasion de l’Exposition universelle Osaka 2025, elle s’est imposée comme l’un des piliers du Benin Business Forum tenu le jeudi 28 août à Higashi-Osaka. Cette rencontre, initiée par le gouvernement béninois, visait à promouvoir les atouts économiques du pays et à renforcer les liens avec les investisseurs japonais.

Dans son intervention, le Directeur général adjoint de SIPI-Bénin S.A., Faki Adjé, a insisté sur le rôle stratégique de la GDIZ dans la transformation de l’économie béninoise. Il a présenté aux partenaires nippons les opportunités d’affaires dans des secteurs clés tels que l’agriculture, le textile et les industries manufacturières. Selon lui, la zone industrielle constitue aujourd’hui un moteur de création d’emplois qualifiés et un levier essentiel pour accroître les exportations tout en valorisant les productions locales.

Publicité

Le pavillon du Bénin à Osaka a également offert une vitrine concrète du potentiel de la GDIZ. Les visiteurs ont pu découvrir des produits finis issus des chaînes de production locales, notamment des t-shirts premium, emblème de la vitalité de la filière textile, et des noix de cajou transformées, témoignant du savoir-faire béninois en matière de valorisation agricole.

La présence de la GDIZ et des opérateurs béninois au Benin Business Forum illustre une stratégie claire : positionner le pays comme un hub industriel et logistique incontournable en Afrique de l’Ouest. Elle traduit également la volonté du Bénin d’accroître sa visibilité à l’échelle internationale et de consolider ses partenariats économiques, en particulier avec le Japon, dont l’expertise et les capitaux sont perçus comme des leviers pour accélérer la transformation structurelle du pays.Par cette participation à l’Exposition universelle et au forum d’affaires, le Bénin réaffirme son ambition d’attirer davantage d’investissements directs étrangers et de bâtir une croissance inclusive, durable et tournée vers l’innovation.