Haïti: un policier kényan meurt dans un accident tragique

Haïti plonge dans une spirale de violence et d’instabilité politique, où les gangs armés étendent leur emprise, notamment à Port-au-Prince. La pauvreté, le chômage et la faiblesse des institutions étatiques alimentent cette insécurité, plongeant la population dans un quotidien marqué par les déplacements forcés, la pénurie de services essentiels et une peur constante.

Les enlèvements, les affrontements et les blocages aggravent une crise humanitaire déjà aiguë, limitant l’accès à l’alimentation et aux soins pour des milliers de personnes. Face à cette urgence, la communauté internationale a mobilisé la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS), mandatée par l’ONU pour épauler la police haïtienne.

Un accident meurtrier en marge des opérations

Composée notamment de forces kényanes, cette mission tente de reprendre le contrôle des zones stratégiques et de protéger les civils. Pourtant, les obstacles logistiques et les dangers sur le terrain rendent chaque opération périlleuse, comme en témoigne le récent accident survenu à Pèlerin.

Dimanche soir, aux alentours de 21h30, un drame a frappé la banlieue de Pétion-Ville. Deux véhicules blindés de la MMAS, engagés dans une manœuvre de dépannage, ont été impliqués dans un grave accident. L’un des engins, en remorquant un véhicule immobilisé, a quitté la chaussée avant de percuter une structure, entraînant le renversement du second blindé et des personnes qui se trouvaient à bord.

Trois policiers kenyans décédés à Haïti

Le bilan fait état d’un policier kényan et d’un civil haïtien tués, leurs décès confirmés à l’hôpital local. Huit autres membres kenyans de la mission ont été blessés, dont trois grièvement évacués vers la République dominicaine pour des soins spécialisés. Des informations non confirmées évoquent également la mort de deux motocyclistes. Les premiers secours ont pu être organisés à l’hôpital Aspen. Cet accident porte à trois le nombre de policiers kenyans décédés depuis le début de leur déploiement en Haïti.