La Chine dévoile le missile balistique DF-5C, arme nucléaire à portée mondiale

Ce mercredi 3 septembre 2025, la Chine a commémoré le 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale par un défilé militaire spectaculaire sur la place Tiananmen, en présence du président Xi Jinping. Des milliers de soldats et un arsenal impressionnant ont défilé sous les yeux de dirigeants controversés, comme Vladimir Poutine et Kim Jong Un, invités d’honneur.

Cette mise en scène grandiose a souligné la volonté de Pékin de s’imposer comme une superpuissance, à la fois militaire et diplomatique, face à l’Occident. L’événement a suscité des réactions vives en Europe et aux États-Unis, où les capitales ont exprimé leur préoccupation face à cette alliance symbolique.

Donald Trump a dénoncé un « complot anti-américain », accusant les trois dirigeants de former un front commun pour contester l’influence de Washington. Ces déclarations ont encore envenimé les tensions, dans un contexte déjà marqué par des désaccords profonds sur le commerce, la technologie et les droits humains.

Un étalage de puissance technologique et stratégique

Le défilé n’était pas qu’une cérémonie diplomatique : il a servi de vitrine pour l’arsenal militaire chinois. Chars, drones sous-marins, armes laser, avions de combat et hélicoptères ont été présentés, mais c’est le DF-5C, un missile balistique intercontinental révélé pour la première fois, qui a capté l’attention. Avec une portée estimée à 20 000 km, ce missile peut atteindre n’importe quel point du globe. De rares images ont été diffusées à son sujet, laissant d’ailleurs planer le doute sur son aspect fonctionnel (pour le moment, du moins).

Le DF-5C, une arme de dissuasion nouvelle génération

Le DF-5C représente une avancée technologique majeure. Capable de dépasser plusieurs dizaines de Mach et d’emporter plusieurs ogives nucléaires ou conventionnelles à ciblage indépendant, il se distingue par un temps de préparation au lancement réduit, le rendant plus efficace encore que les missiles traditionnels, qui ont besoin de ressources à la fois humaines et temporelles pour être fonctionnels.

Son déploiement nécessite cependant trois véhicules de transport. Cela symbolise une capacité de frappe inégalée, démontrant que ce missile a été bel et bien été conçu pour dissuader toute menace et ancrer la Chine comme un acteur clé de la géopolitique mondiale. Au-delà de sa dimension militaire, ce défilé envoie un message fort : la Chine entend affirmer son leadership et fédérer les nations, notamment celles membres des BRICS, face à l’hégémonie américaine.