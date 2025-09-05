La Côte d’Ivoire élue meilleur pays au monde pour ouvrir une mine d’or

Photo loretlargent

À Perth, en Australie, la conférence Africa Down Under 2025 a placé la Côte d’Ivoire sous le feu des projecteurs. Devant un parterre d’investisseurs et de dirigeants du secteur minier, le pays a été présenté comme la destination la plus prometteuse au monde pour l’ouverture de nouvelles mines d’or. Ce n’est pas seulement la qualité du sous-sol ivoirien qui séduit, mais aussi la combinaison entre un climat des affaires jugé rassurant, une stabilité politique relative et une volonté affirmée des premières autorités de faire de l’or un moteur de croissance nationale. À une époque où les capitaux internationaux cherchent des zones à la fois riches en ressources et sûres pour investir, la Côte d’Ivoire apparaît comme un choix presque incontournable.

Une ascension fulgurante de la production

En dix ans, la Côte d’Ivoire a vu sa production d’or tripler, passant de 18 à 58 tonnes. Cette croissance spectaculaire n’est pas un hasard : elle repose sur un environnement jugé attractif par les investisseurs, qui soulignent à la fois la stabilité politique et la clarté du cadre réglementaire. Les permis d’exploration, qui se comptaient à peine par dizaines au début des années 2010, sont désormais plus de 200. Pour des sociétés comme Turaco Gold ou African Gold, la Côte d’Ivoire offre des conditions inégalées pour exploiter ce métal précieux.

D’un pays agricole à un pôle minier

Il y a encore quelques années, l’économie ivoirienne s’appuyait avant tout sur son agriculture, notamment le cacao, dont le pays reste le premier producteur mondial. Le secteur minier occupait alors une place secondaire. Le tournant pris par les autorités pour encourager l’exploration aurifère a profondément modifié la structure économique nationale. Aujourd’hui, l’or s’impose comme un levier de croissance aussi stratégique que les cultures d’exportation traditionnelles, élargissant les bases de la prospérité du pays.

Une reconnaissance qui ouvre de nouvelles perspectives

Être considéré comme le « meilleur endroit au monde » pour implanter une mine d’or dépasse le simple compliment. Cela place la Côte d’Ivoire au cœur de la compétition mondiale pour attirer les capitaux et l’expertise. Chaque nouveau projet minier génère des emplois, des infrastructures et des revenus fiscaux susceptibles de renforcer la dynamique de développement. Toutefois, cette nouvelle manne pose aussi la question de la durabilité : comment concilier expansion minière et protection des communautés locales et de l’environnement ? La reconnaissance de Perth confirme une chose : la Côte d’Ivoire est passée en une décennie de promesse à réalité minière. Reste désormais à transformer cet or en véritable richesse partagée pour l’ensemble de la population.