Parlement européen (DR)

L’Union européenne a interdit l’oxyde de triméthylbenzoyl diphénylphosphine (TPO), un ingrédient clé des vernis à ongles en gel, en raison de risques potentiels pour la santé. Ce photo-initiateur, qui permet au vernis de durcir sous UV tout en offrant tenue et brillance, est suspecté d’affecter la fertilité, selon des études animales.

En attendant des recherches complémentaires sur ses effets chez l’humain, les régulateurs européens appliquent le principe de précaution. Cette décision concerne les 27 États membres, ainsi que la Norvège et la Suisse, alignées sur les normes européennes. Les salons de manucure doivent éliminer leurs stocks contenant du TPO et cesser leur vente, tandis que les fabricants doivent reformuler leurs produits.

Un fossé réglementaire entre l’Europe et les États-Unis

Aux États-Unis, cette divergence de point de vue commence à créer des tensions. Le composé rejoint une liste croissante de substances (comme les conservateurs BHA et BHT) bannies en Europe, mais toujours utilisées outre-Atlantique. Cette différence pourrait perturber les échanges commerciaux, forçant les marques américaines dépendantes de fournisseurs européens à s’adapter ou à risquer des pénuries. Certains experts estiment que cette interdiction pourrait inciter les autorités américaines à réévaluer leur position. Les politiques pourraient aussi être tentés de sanctionner, cette façon de faire étant désormais devenu une norme du côté de Washington.

Résistances économiques et transition forcée

En Europe et notamment en Belgique, certains distributeurs comme ASAP Nails and Beauty Supply critiquent une mesure jugée excessive, faute de preuves tangibles de dangerosité pour l’humain. En effet, l’UE est la seule « organisation » à avoir agi contre le TPO. Au Canada, par exemple, Santé Canada n’a pas été en mesure d’effectuer quelconque lien que ce soit entre troubles de la santé et ce conservateur.

Les acteurs du marché mettent ainsi en garde contre les conséquences économiques, notamment pour les petits salons, confrontés à des coûts de reformulation et à la destruction de stocks. Ce débat oppose sécurité sanitaire et enjeux financiers. À plus long terme, cette interdiction pourrait redessiner le marché mondial des cosmétiques.