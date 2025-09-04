L’Ukraine refuse les demandes russes sur l’Otan et les territoires annexés

Photo : AP

La Russie et l’Ukraine affichent à nouveau des visions inconciliables quant aux conditions d’un éventuel règlement du conflit. Sergueï Lavrov a insisté sur la reconnaissance par Kiev des régions annexées par Moscou ainsi que sur l’abandon de toute ambition d’adhésion à l’Otan, des exigences jugées inacceptables par les autorités ukrainiennes.

Des positions figées et irréconciliables

Selon Moscou, la stabilisation durable ne peut passer que par la reconnaissance des « nouvelles réalités territoriales » issues de l’offensive russe. Ces revendications concernent la Crimée, annexée en 2014, ainsi que quatre autres régions d’Ukraine revendiquées par le Kremlin depuis septembre 2022. Kiev, par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères Andrïi Sybiga, a rétorqué qu’il s’agissait d’ultimatums déjà connus, rejetant tout compromis qui reviendrait à légitimer le morcellement du pays.

Une guerre qui bloque tout dialogue

Depuis le début de la guerre en février 2022, les lignes n’ont cessé de se durcir. L’offensive initiale de Moscou, qui visait une avancée rapide, s’est transformée en conflit prolongé. L’Ukraine, soutenue par ses alliés occidentaux, multiplie les contre-offensives et affirme que seule la restitution complète de son territoire peut constituer une base de négociations. La Russie, de son côté, s’appuie sur l’occupation militaire pour tenter d’imposer ses conditions.

Face à ces exigences contradictoires, les perspectives d’ouverture diplomatique apparaissent lointaines. Chacune des capitales maintient ses lignes rouges, transformant les déclarations officielles en instruments de fermeté plutôt qu’en amorce de dialogue.