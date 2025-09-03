Lutte contre les violences faites aux femmes : l’Inf rallie leaders religieux et têtes couronnées

Photo : DR

La présidente de l’Institut national de la femme (Inf), Huguette Bokpè Gnacadja, a effectué du 25 au 28 août 2025 une tournée dans l’Alibori, l’Atacora, le Borgou et la Donga afin de sensibiliser les leaders religieux et les têtes couronnées à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et de recueillir leur engagement officiel à travers la signature de conventions de partenariat.

De Kandi à Djougou, en passant par Natitingou, Nikki et Parakou, la présidente de l’Inf a rencontré diverses figures d’autorité morale, coutumière et religieuse. Ces échanges ont permis d’aboutir à la signature d’une convention de partenariat sur la veille et la dénonciation des Violences basées sur le genre (Vbg). Ce document transforme une simple adhésion morale en responsabilité formelle, en instituant un réseau de veille communautaire appuyé par les antennes départementales de l’Inf pour une meilleure remontée et prise en charge des cas de violences.

À chaque étape, la nécessité de valoriser le rôle de la femme, de promouvoir l’éducation des filles et d’impliquer les hommes dans la prévention des violences a été soulignée. À Kandi, Huguette Bokpè Gnacadja a échangé avec les autorités locales et religieuses, dont l’évêque Mgr Clet Fèliho, qui a réaffirmé l’engagement du clergé catholique. À Natitingou, le préfet, le régent du roi, le chef suprême du culte Tammari et l’évêque Mgr Antoine Sabi Bio ont insisté sur l’importance de revisiter les valeurs culturelles plaçant la femme au cœur du développement. À Nikki et Parakou, l’empereur et les rois du Borgou, ainsi que leurs cours, ont également pris le même engagement. Enfin, à Djougou, les autorités préfectorales, religieuses et traditionnelles, dont l’évêque Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien et les ministres du roi Kpétoni Koda VI, ont adhéré à la démarche.

En impliquant directement les leaders traditionnels et religieux, l’Inf obtient un appui décisif dans des communautés où coutumes et religion influencent fortement les comportements. Cette initiative inclusive, appelée à s’étendre aux huit autres départements du Bénin, constitue une étape majeure vers un changement durable des mentalités et une meilleure protection des femmes et des filles.