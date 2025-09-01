Meurtre de Paroubiy: Zelensky annonce un rebondissement dans l’affaire de l’ex-président du Parlement

Volodymyr Zelensky (AP Photo)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé, lundi 1er septembre, l’interpellation d’un suspect lié à l’assassinat d’Andriï Paroubiy, ancien président du Parlement, tué le 30 août à Lviv, dans l’ouest du pays. Figure majeure des mouvements pro-européens, Paroubiy a marqué les révolutions ukrainiennes de 2004 et 2014. Cette arrestation intervient dans un contexte de forte tension sécuritaire alors que la guerre en Ukraine se poursuit.

Une opération coordonnée pour capturer le suspect

Selon les autorités, le suspect a été arrêté dans la région de Khmelnytsky, située entre Lviv et Kiev, après une vaste opération des forces de sécurité. Le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko a indiqué que l’assassinat avait été « minutieusement préparé » et que l’enquête restait en cours. Des dizaines de policiers et d’agents spécialisés ont été mobilisés pour identifier et localiser le principal suspect.

Le président Zelensky a salué, via un message publié sur les réseaux sociaux, le « travail rapide et coordonné » des enquêteurs. Selon les premières informations, les autorités cherchent désormais à déterminer d’éventuelles complicités et à établir les circonstances exactes de l’attaque. Cette annonce pourrait donner lieu à de nouvelles révélations dans les prochains jours, une section du site officiel du gouvernement y sera consacrée.

Andriï Paroubiy, un acteur clé des révolutions ukrainiennes

Ancien président de la Rada (2016-2019), Andriï Paroubiy était connu pour son rôle central dans deux moments charnières de l’histoire récente de l’Ukraine. Il a été l’un des organisateurs de la Révolution orange en 2004 et a dirigé les groupes d’autodéfense durant le mouvement Euromaïdan en 2013-2014, qui a conduit à la chute de l’ex-président pro-russe Viktor Ianoukovitch.

Ces engagements l’avaient placé au cœur des tensions politiques persistantes dans le pays. Son assassinat s’ajoute à une série d’attaques contre des personnalités pro-européennes, notamment à Lviv, où plusieurs figures publiques ont été visées ces dernières années. Les autorités ukrainiennes affirment que l’affaire demeure prioritaire pour les services de sécurité nationale. Le gouvernement a promis d’informer régulièrement le public sur l’avancement de l’enquête.