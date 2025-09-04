Nucléaire: l’Iran prépare-t-il une surprise de taille ?

Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Crédit : Bureau du guide suprême iranien via AP

La brève mais intense guerre de douze jours entre Israël et l’Iran a marqué un tournant stratégique au Proche-Orient. Déclenchée le 13 juin par une série de frappes israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes, elle visait officiellement à ralentir les ambitions atomiques de Téhéran. L’Iran a répliqué par plus de 500 missiles, dont certains ont atteint des cibles militaires et scientifiques sensibles en Israël, selon des analyses satellites publiées après les combats. Des bases aériennes et un centre de recherche de premier plan ont été endommagés, des dommages évalués à plusieurs milliards de dollars. Du côté iranien, les pertes humaines se sont chiffrées à plus d’un millier, tandis qu’en Israël, plusieurs dizaines de morts ont été recensées. Si les frappes israéliennes ont retardé certains volets du programme nucléaire adverse, la profondeur réelle de ces effets reste difficile à mesurer, laissant planer une incertitude sur la capacité de l’Iran à reprendre rapidement ses activités.

Des stocks inquiétants avant les frappes

Quelques heures avant les bombardements, un rapport confidentiel de l’Agence internationale de l’énergie atomique révélait que Téhéran détenait près de 441 kilos d’uranium enrichi à 60 %. Cette matière, sous forme d’hexafluorure, est particulièrement sensible car elle peut être portée à un degré d’enrichissement militaire dans des centrifugeuses adaptées. Les experts estiment qu’un tel stock pourrait suffire à la fabrication d’une dizaine d’armes nucléaires si le processus allait jusqu’au bout. Cette accumulation, dévoilée par Reuters, suggère que l’Iran avait choisi d’accélérer son programme malgré la pression internationale, au risque d’accroître les tensions.

Les doutes persistent sur la suite du programme

Depuis les bombardements, les inspecteurs de l’AIEA peinent à vérifier l’état réel des installations iraniennes. Leur accès restreint et les destructions sur le terrain compliquent toute évaluation précise. Ce flou nourrit l’inquiétude : Israël a cherché à frapper fort pour réduire la menace, mais l’Iran pourrait exploiter les zones d’ombre pour préparer une relance discrète. L’image est comparable à un jeu d’échecs interrompu : les pièces ont été déplacées brutalement, mais personne ne peut encore dire si l’adversaire prépare un coup décisif ou s’il doit reconstruire ses forces.

Au-delà des chiffres et des rapports, la situation actuelle illustre un paradoxe. Les frappes étaient censées éloigner le spectre nucléaire, mais elles ont aussi brouillé la visibilité sur l’état exact du programme iranien. La question qui se pose désormais est de savoir si Téhéran, malgré les pertes et les retards, prépare une avancée inattendue qui prendrait tout le monde de court.