Sahara occidental : vers la fin des hostilités ?

Fondé en 1973, le Front Polisario mène depuis des décennies la lutte pour l’indépendance du Sahara occidental, territoire contesté depuis le départ de l’Espagne en 1975. Le mouvement exige un référendum d’autodétermination, permettant aux Sahraouis de trancher entre souveraineté et intégration au Maroc.

Soutenu par l’Algérie, qui lui apporte un appui logistique et politique, le Polisario dénonce une occupation illégale par le Maroc et maintient une résistance armée depuis ses bases de Tindouf.Pourtant, la diplomatie marocaine progresse, notamment avec son Plan d’autonomie présenté en 2007.

Ce projet, qui prévoit une large autonomie sous souveraineté marocaine, séduit de plus en plus de pays, dont la France et les États-Unis, perçus comme une solution pragmatique. En septembre 2023, le Polisario avait catégoriquement rejeté cette proposition, réclamant un référendum conforme aux résolutions onusiennes et rejetant toute alternative.

Un recentrage vers la négociation

Sous la pression internationale, le Polisario semble toutefois être près à revoir sa stratégie. Lors d’une rencontre à Alger le 5 septembre 2025, le mouvement a affiché sa disposition à explorer une solution politique pacifique et acceptable pour toutes les parties. Cette évolution, qui passe sous silence les revendications traditionnelles comme le référendum ou la lutte armée, marque un infléchissement notable, dicté par les dynamiques diplomatiques et les pourparlers menés sous l’égide de l’ONU.

Un contexte international favorable au Maroc Les échanges entre l’émissaire de l’ONU, Staffan de Mistura, et Massab Boulos, conseiller de Donald Trump, ont confirmé le soutien américain au plan marocain d’autonomie, présenté comme la seule issue réaliste. Trump a réaffirmé cette position dans un message au roi Mohammed VI en août 2025, affaiblissant davantage la position du Polisario.

Un changement de cap inattendu

Ce revirement illustre une adaptation contrainte aux réalités géopolitiques de la part du Polisario, qui va devoir s’adapter aux nouvelles règles. Alors que le Maroc renforce ses alliances, notamment avec les puissances occidentales comme la France, le Polisario, sous pression, pourrait engager des négociations sérieuses. Une telle évolution pourrait déboucher sur une résolution durable du conflit et donner lieu à un accord de paix signé dans les délais les plus brefs.

Un tel revirement de situation pourrait avoir des répercussions importantes en Algérie, ou le soutien au Polisario est perçu comme un vrai devoir. En cas de résolution de ce conflit, le coup serait donc particulièrement dur, politiquement, pour Alger, qui se retrouverait totalement isolé sur la question.