Trafic de drogue : la CRIET accorde plus de 153 millions FCFA à une victime piégée

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu, jeudi 14 août 2025, son verdict dans une vaste affaire de trafic international de drogue. Selon des informations rapportées par Banouto, au cœur du dossier, un réseau ayant utilisé l’aéroport de Cotonou pour convoyer des stupéfiants vers l’Europe.

Parmi les personnes impliquées, une jeune femme s’était retrouvée piégée après avoir accepté de transporter une valise supposée contenir des produits tropicaux vers Paris. À son arrivée en France, les contrôles douaniers avaient révélé la présence de drogue dans ses bagages, entraînant son arrestation et de lourdes amendes. Informée par la suite que le réseau avait été démantelé au Bénin, elle s’est constituée partie civile devant la CRIET, réclamant 500 millions de francs CFA en réparation des préjudices subis.

Réparation partielle accordée

Si la Cour a reconnu le caractère préjudiciable de la situation, elle n’a pas suivi entièrement les demandes de la victime. Le principal prévenu a été condamné à lui verser 153,4 millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts. Chef du réseau, présenté comme exportateur de produits tropicaux, le principal accusé a été reconnu coupable de « trafic de drogue à haut risque » et de « blanchiment de capitaux ». Il écope de 14 ans de prison ferme, assortis de 100 millions de francs CFA d’amende. Ses biens, dont 16 millions de francs CFA, 80 000 euros, plusieurs véhicules et des immeubles situés au Bénin et à l’étranger, ont été confisqués au profit de l’État.

Un policier et un militaire, cités dans le dossier pour tentative d’escroquerie et trafic d’influence, ont été condamnés chacun à un an de prison ferme et un million de francs CFA d’amende. Trois autres prévenus ont reçu des peines allant de 12 à 60 mois de prison, tandis que plusieurs accusés ont bénéficié d’une relaxe pure et simple ou au bénéfice du doute. Selon l’accusation, le réseau utilisait des voyageurs, principalement des femmes, pour convoyer la drogue sous couvert d’exportations de produits tropicaux. Lors des perquisitions, 18,45 kg de cocaïne avaient été saisis au domicile du principal prévenu.