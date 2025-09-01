Trump annonce un changement majeur aux USA

Photo DR

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump persiste à dénoncer ce qu’il présente comme des fraudes massives lors de l’élection de 2020, ciblant notamment le vote par correspondance et les machines électroniques. Soutenu par des figures comme Elon Musk, qui a relayé ces accusations, il remet en cause l’intégrité du système électoral américain.

Pour éviter ce qu’il qualifie d’« injustice », il a ainsi annoncé une réforme en profondeur du processus de vote. Le président propose d’abandonner les machines électroniques au profit de bulletins papier, avec un dépouillement manuel, et d’imposer une pièce d’identité obligatoire pour voter.

Publicité

Le vote par correspondance serait restreint aux militaires à l’étranger et aux personnes gravement malades. Selon Trump, ces mesures renforceraient la transparence. Pourtant, les experts électoraux rappellent que le dépouillement manuel est plus lent, plus coûteux et plus sujet aux erreurs que les systèmes automatisés.

Une réforme qui divise

Cette annonce s’inscrit dans un climat de polarisation extrême autour du système électoral. Depuis 2020, Trump alimente la théorie d’une fraude généralisée, sans preuves tangibles et critique le vote par correspondance, qu’il associe à des abus, ainsi que la participation illégale de non-citoyens. Ces déclarations visent clairement à mobiliser sa base en vue des élections de mi-mandat de 2026, un scrutin déterminant pour son agenda politique.

Reste une question majeure : comment appliquer ces réformes à l’échelle fédérale ? Les élections fédérales dépendent des États, et le pouvoir présidentiel pour imposer des changements unilatéraux, un décret, est strictement encadré par la Constitution. Les démocrates, déterminés à limiter l’influence républicaine au Congrès, y voient une manœuvre pour restreindre l’accès au vote, notamment pour les minorités et les populations défavorisées.

2026, un scrutin forcément très attendu

Les élections du 3 novembre 2026 s’annoncent comme un test crucial pour l’administration Trump, face à une opposition démocrate résolue à reprendre le contrôle du Congrès et de nombreuses craintes, notamment en lien avec la place américaine dans le monde et les droits de douane, qui font légèrement augmenter l’inflation. Les prochains mois, décisifs, pourraient donner une tournure bien différente à la politique américaine des années à venir.