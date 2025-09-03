Trump parle de “complot”, Moscou dément : que se joue-t-il en coulisses ?

Capture ecran Brut

Depuis le déclenchement de l’offensive militaire russe en Ukraine en février 2022, la relation entre les États-Unis et ses rivaux stratégiques s’est profondément tendue. Washington accuse Moscou et Pékin de renforcer leurs liens économiques et militaires, tandis que la Corée du Nord apporte un soutien discret mais concret à la Russie, notamment par la fourniture d’armements. Ces rapprochements alimentent la perception d’un bloc soudé autour de la Chine, prêt à contester l’influence américaine sur plusieurs fronts. Pékin se positionne comme un pivot diplomatique incontournable, Moscou cherche des appuis pour échapper à l’isolement international, et Pyongyang mise sur ces alliances pour consolider son poids stratégique. Dans ce climat de rivalités exacerbées, la récente rencontre à Pékin entre Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-Un a offert un symbole fort d’unité, tout en attisant les spéculations sur de possibles projets communs.

Trump ironise, le Kremlin s’empresse de répondre

Face à ces images, Donald Trump a publié un message sur les réseaux sociaux laissant entendre que les trois dirigeants « conspiraient » contre les États-Unis. S’il a voulu jouer sur l’ironie, ses mots ont trouvé un large écho et nourri les débats. Le Kremlin, visiblement soucieux de ne pas envenimer la situation, a rapidement réagi. Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a assuré qu’« aucun complot n’était à l’ordre du jour » et a invité à ne pas prendre ces propos au pied de la lettre. Moscou cherche clairement à désamorcer les tensions, alors même que la dernière rencontre entre Trump et Poutine, en Alaska, n’a produit aucune avancée sur la guerre en Ukraine.

Des alliances qui intriguent Washington

Pour les États-Unis, l’image de Xi, Poutine et Kim côte à côte n’est pas anodine. Depuis le déclenchement de l’offensive militaire russe en Ukraine en 2022, la Chine a renforcé ses liens économiques avec Moscou, tandis que la Corée du Nord a discrètement soutenu l’effort de guerre russe par des livraisons d’armements. Ces rapprochements alimentent l’idée d’une coopération plus poussée, même si aucun plan concret n’a été rendu public. Pour Washington, chaque geste compte : ce type d’apparition est interprété comme un message adressé directement aux capitales occidentales, une manière de rappeler que ces régimes savent unir leurs forces quand leurs intérêts convergent.

Une partie d’échecs qui se joue à plusieurs niveaux

Derrière les déclarations officielles, un autre jeu se dessine. Trump, en évoquant un « complot », cherche à peser sur la perception de ses adversaires tout en galvanisant ses partisans. Moscou, elle, tente de garder un profil mesuré pour ne pas provoquer davantage Washington, alors que Pékin se positionne subtilement comme l’arbitre d’un nouvel équilibre mondial. Pyongyang, de son côté, tire profit de cette visibilité pour rappeler son importance stratégique.