UE : la Russie a-t-elle testé ses armes secrètes contre l’avion d’Ursula von der Leyen ?

Ursula Von der Leyen (Photo Thierry Monasse)

L’avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été victime d’un brouillage GPS présumé d’origine russe lors de son approche en Bulgarie confirme l’agence de presse Reuters dans une publication récente. Si l’appareil a pu atterrir sans incident, cet épisode relance les inquiétudes sur l’usage d’armes invisibles dans un contexte de fortes tensions entre Bruxelles et Moscou.

Un incident qui inquiète Bruxelles

L’incident s’est produit ce week-end, alors que l’avion d’Ursula von der Leyen se rendait à Plovdiv, en Bulgarie. Selon la Commission européenne, le système GPS de l’appareil a été perturbé, obligeant les pilotes à se fier aux méthodes de navigation traditionnelles pour mener l’atterrissage à bien. Aucune victime n’est à déplorer, mais la présidente de la Commission a été directement exposée aux conséquences de ce qui ressemble à un épisode de guerre électronique ciblée.

Une interférence d’origine russe suspectée

Les autorités bulgares et plusieurs responsables européens soupçonnent une implication de la Russie. Depuis plusieurs mois, les pays d’Europe de l’Est, frontaliers de la Russie ou de la Biélorussie, signalent une recrudescence de brouillages GPS dans leurs espaces aériens. Dans ce contexte, le fait que l’avion d’Ursula von der Leyen ait été touché renforce les suspicions d’un message politique adressé à Bruxelles.

La guerre électronique, une menace grandissante

Le brouillage GPS, aussi appelé « jamming », consiste à saturer les signaux satellites afin de rendre la navigation électronique impossible. Ces techniques, déjà utilisées dans les zones de conflit, se propagent désormais jusqu’à l’aviation civile. Ce type d’attaque, invisible et difficile à détecter en temps réel, fragilise directement la sécurité aérienne et illustre la vulnérabilité des infrastructures européennes face aux nouvelles formes de guerre hybride.

Un contexte géopolitique sous haute tension

Cet incident survient alors qu’Ursula von der Leyen mène une tournée stratégique dans les États membres situés aux frontières orientales de l’Union européenne. La présidente plaide pour un renforcement de la sécurité collective et de l’aide à l’Ukraine. Le brouillage de son vol, qu’il soit intentionnel ou non, s’inscrit dans un climat déjà marqué par la défiance et l’escalade technologique entre l’UE et Moscou.

Vers un renforcement de la défense européenne

À Bruxelles, l’épisode a relancé les débats sur la nécessité de protéger les communications, la navigation et les infrastructures critiques. La Commission a rappelé l’urgence de renforcer les systèmes de résilience et de déployer des solutions alternatives aux signaux GPS afin d’assurer la sécurité des vols civils et officiels.