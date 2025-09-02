Viol présumé : Gérard Depardieu sera jugé par la cour criminelle de Paris

Crédit photo : Laetitia Notarianni/Bestimage

L’acteur français Gérard Depardieu devra comparaître devant la cour criminelle départementale de Paris. Il est poursuivi pour des viols dénoncés par la comédienne Charlotte Arnould, survenus en août 2018. La procédure, ouverte à la suite d’une plainte déposée dès 2018, illustre l’aboutissement d’un long parcours judiciaire où l’enjeu central reste la reconnaissance des faits présumés et leur qualification en droit pénal.

Une mise en accusation sept ans après les faits

Le juge d’instruction a rendu fin juillet 2024 une ordonnance de renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle. Les investigations ont porté sur deux épisodes survenus les 7 et 13 août 2018 au domicile parisien de l’acteur. Selon le document judiciaire, les actes auraient été commis sous « contrainte morale », la victime étant décrite en état de sidération. L’acteur conteste catégoriquement ces éléments et soutient qu’il s’agissait d’un rapport consenti.

La comédienne Charlotte Arnould, qui avait saisi la justice dès août 2018, a salué cette décision sur les réseaux sociaux, évoquant un « soulagement » après « sept années d’horreur ». Son témoignage initial avait rapidement été corroboré par des proches et par une consultation médicale réalisée peu après les faits. Ces éléments figurent désormais dans le dossier d’instruction.

Des preuves matérielles et un cadre légal strict

Le dossier s’appuie également sur des enregistrements issus de caméras de surveillance présentes dans la résidence de Gérard Depardieu, ainsi que sur les témoignages recueillis dans l’entourage de la plaignante. Ces éléments seront au cœur des débats lors du procès, prévu devant une juridiction spécialisée créée pour juger les crimes sans jury populaire.

En droit français, l’accusé encourt jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle pour viol. La mise en accusation intervient après des réquisitions du parquet de Paris, étape indispensable avant l’organisation du procès. Ce renvoi fait suite à un parcours procédural marqué par plusieurs années d’expertises et de contre-expertises, rappelant que la procédure pénale en France se veut rigoureuse et contradictoire.