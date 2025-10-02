Affaire Depardieu : l’acteur contre-attaque en justice

Gérard Depardieu, figure majeure du cinéma français et international, récompensé pour des rôles devenus cultes, se retrouve depuis plusieurs années éclaboussé par des affaires qui ternissent une carrière autrefois intouchable. Longtemps considéré comme l’un des ambassadeurs du septième art français, l’acteur est désormais fréquemment associé aux accusations et aux polémiques qui entourent son nom. L’un des épisodes les plus marquants de cette tourmente médiatique reste la diffusion, en décembre 2023, d’un documentaire sur France Télévisions intitulé Gérard Depardieu : la chute de l’ogre. C’est précisément cette émission, et une séquence très brève qui y figure, que l’artiste choisit aujourd’hui de contester devant la justice rapporte Libération.

Une séquence au centre des accusations

Le litige repose sur un extrait de moins d’une minute, filmé en 2018 dans un haras en Corée du Nord, et intégré au documentaire « Gérard Depardieu : la chute de l’ogre » diffusé par France Télévisions. Dans ce passage, on entend l’acteur tenir des propos à caractère sexuel alors qu’apparaît à l’écran une enfant montée sur un cheval. Présentée ainsi, la scène a choqué et suscité un flot de réactions.

Pour Depardieu et ses soutiens, cette mise en scène ne reflète pas la réalité. Selon eux, les paroles auraient visé une femme adulte qui n’est pas visible dans le cadre, dans le cadre d’un projet artistique avec l’écrivain Yann Moix. La diffusion du montage, affirment-ils, aurait artificiellement rapproché ses mots de l’image de la fillette, créant une impression fausse et destructrice. L’accusation est claire : il y aurait eu manipulation, voire volonté de nuire.

France Télévisions défend son intégrité

Face à ces reproches, France Télévisions campe sur sa position. Le groupe médiatique nie fermement toute altération des images ou fabrication mensongère. Pour ses représentants, il n’existe ni trucage ni fraude : la séquence diffusée correspond à une réalité documentée par plusieurs sources et sera défendue comme telle devant les juges.

L’affaire dépasse donc la simple contestation d’un extrait télévisé : elle illustre la puissance des images et la façon dont leur agencement peut façonner durablement l’opinion publique. Une scène de quelques secondes peut peser aussi lourd qu’une filmographie entière, comme si un détail venait réécrire l’histoire d’un parcours artistique.

Entre réputation et responsabilité médiatique

Le procès qui s’ouvre n’est pas seulement celui d’un acteur contre une émission, mais aussi celui d’une réputation face à l’appareil médiatique. D’un côté, Depardieu cherche à démontrer qu’il est victime d’un cadrage fallacieux ayant accéléré sa disgrâce. De l’autre, les journalistes défendent leur travail en affirmant n’avoir fait que montrer des faits.