Armée française : une nouvelle lacune identifiée par un haut-gradé

La supériorité aérienne, longtemps considérée comme un atout majeur de l’armée française, montre aujourd’hui ses limites face aux ambitions croissantes des forces modernes. Le chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, le général Jérôme Bellanger, a récemment souligné dans le magazine Air Fan que certains équipements clés pourraient ne pas suffire pour relever les défis à venir, révélant une lacune stratégique inattendue.

Une flotte de ravitailleurs sous pression

Le point sensible soulevé par le général concerne la flotte d’A330 MRTT, des avions conçus pour cumuler les fonctions de ravitaillement en vol et de transport stratégique. La France avait initialement prévu de remplacer ses anciens C-135FR et KC-135 par douze A330 MRTT Phénix. Cependant, les besoins se sont révélés plus importants que prévu : ces appareils doivent désormais aussi assurer certaines missions auparavant confiées aux A340 et A310 de l’escadron Estérel. En conséquence, les quinze avions commandés dans le cadre de la LPM 2024-2030 risquent de ne pas suffire pour couvrir à la fois les missions de ravitaillement et celles de transport stratégique. Pour le général Bellanger, cette double fonction crée une « superposition des attentes », les appareils devant remplir simultanément des missions nucléaires et conventionnelles, ce qui met la flotte sous une forte pression opérationnelle.

Le problème va bien au-delà de la logistique. Les A330 MRTT, qui peuvent ravitailler d’autres avions en vol, sont désormais sollicités pour de multiples missions, et leur capacité pourrait atteindre ses limites au moment où la France en aurait le plus besoin. Déterminer la taille optimale de cette flotte, c’est-à-dire le nombre d’appareils réellement disponibles, devient donc un enjeu stratégique majeur pour l’armée.

Des lacunes qui se multiplient

Cette nouvelle inquiétude fait écho à un autre problème rencontré récemment : les stocks de munitions. Il y a quelques mois, plusieurs alertes avaient déjà souligné que la disponibilité en munitions, notamment pour l’aviation, pouvait ne pas répondre aux besoins d’opérations prolongées. La combinaison de flottes aériennes sous-dimensionnées et de munitions limitées pose une question stratégique : comment maintenir la capacité de la France à entrer « en premier » dans un théâtre d’opérations, tout en pouvant tenir la durée et la pression d’un engagement intense ?

Le général Bellanger insiste sur la nécessité de renforcer la supériorité aérienne et de poursuivre les efforts dans la guerre électronique et la suppression des défenses ennemies. Cela montre une tendance lourde : les technologies et les flottes seules ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées d’une planification fine et d’un nombre suffisant d’appareils pour faire face aux contraintes opérationnelles.

L’armée française est donc à un tournant. Le choix des avions et la taille des flottes ne sont plus de simples décisions budgétaires : ils conditionnent la capacité à réagir efficacement sur le terrain. La question est désormais de savoir si les ajustements envisagés permettront de combler cette lacune avant qu’elle ne devienne critique. La vigilance s’impose pour éviter que les ambitions stratégiques ne soient limitées par des contraintes matérielles.