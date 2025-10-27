BBL : une policière meurt après une opération aux USA

Une détective de la police de New York, âgée de 40 ans, est décédée après une opération esthétique réalisée en Colombie, où elle avait subi un lifting des fesses et une liposuccion rapporte The Times of India. La mort d’Alicia Stone, mère de trois enfants et membre du Bureau des affaires internes du NYPD, a suscité de nombreuses interrogations au sein de son entourage et de sa hiérarchie.

Une opération suivie d’un drame inattendu

Selon plusieurs sources policières citées par le New York Post (26 octobre 2025), la détective avait voyagé en Colombie pour une intervention de chirurgie esthétique le 16 octobre. Une semaine plus tard, elle a été retrouvée inanimée dans sa chambre d’hôtel à Cali, puis transportée d’urgence à l’hôpital Fundación Valle del Lili, où son décès a été constaté environ une heure après son admission.

Le rapport médical évoque un arrêt cardiaque non spécifié comme cause du décès. Aucune information n’a encore permis de déterminer si l’opération ou les suites post-opératoires ont directement contribué à sa mort. Son mari a demandé l’ouverture d’une enquête afin de clarifier les circonstances exactes de ce drame.

Le phénomène des opérations esthétiques à l’étranger

De nombreuses personnes choisissent de se rendre à l’étranger pour des interventions esthétiques, attirées par des coûts souvent inférieurs à ceux pratiqués aux États-Unis. Toutefois, ces déplacements présentent des risques importants : qualité variable des soins, absence de suivi médical rigoureux et difficultés d’assistance en cas de complications. Le cas d’Alicia Stone relance le débat sur la sécurité de ces pratiques médicales transfrontalières.

Une perte douloureuse pour le NYPD

Alicia Stone travaillait depuis treize ans au sein de la police new-yorkaise. Ses collègues la décrivent comme une professionnelle engagée et une mère dévouée. Son décès a profondément affecté son unité et la communauté policière, qui saluent la mémoire d’une agente respectée.