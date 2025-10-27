France : il surprend son cambrioleur et se retrouve hospitalisé d'urgence

Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le 15e arrondissement de Paris, un homme de 34 ans a été la cible d’une violente agression. La victime, un Britannique, a été prise à partir alors qu’il rentrait chez lui, à Montparnasse. Une agression à l’arme blanche, qui a nécessité une admission immédiate dans le service de réanimation de l’hôpital Necker.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime rentrait chez elle lorsque l’agression a eu lieu. Celle-ci se serait déroulée aux alentours de 00h45, rue de Sèvres. Les raisons associées à cette attaque restent particulièrement floues. Il semblerait toutefois que la victime ait surpris un voleur, tentant de s’introduire chez elle.

Une violente agression a lieu en plein Paris

Une rencontre inattendue, d’un côté comme de l’autre, qui a poussé le voleur à réagir. Une altercation a ensuite éclaté. L’agresseur a alors utilisé un couteau pour blesser, à deux reprises, la victime, notamment au niveau du thorax. L’agresseur a ensuite pris la fuite, sans être retrouvé à date.

Les forces de police, mises au courant, ont ouvert une enquête. Elles se concentrent désormais sur l’audition d’un témoin clé. Il s’agit d’un chauffeur VTC qui se trouvait à proximité des lieux de l’agression lorsque celle-ci a eu lieu. C’est d’ailleurs lui qui a emmené la victime à l’hôpital. Les policiers ont également mené des investigations, d’ordre technique cette fois-ci, au sein du logement de la victime dans le but d’y retrouver des indices.

L’insécurité à Paris, un sujet qui revient dans les débats

À l’heure où ces lignes sont rédigées, l’état de santé de l’homme, toujours hospitalisé à l’hôpital européen Necker – Georges-Pompidou, reste critique. L’enquête se poursuit, mais les faits participent à remettre en avant les sujets associés à l’insécurité en France. Une thématique qui revient de plus en plus dans le débat public.