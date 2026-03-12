Sénégal : L’imam Dramé écroué après une vidéo sur la relation Diomaye - Sonko

L’imam Mouhamadou Lamine Dramé a été placé sous mandat de dépôt après sa convocation par la Section de recherches de la gendarmerie à Colobane, à Dakar. Le religieux était entendu par les enquêteurs à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo devenue virale, dans laquelle il évoque la situation politique et les rapports entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux

Dans la séquence qui a circulé en ligne, le prédicateur affirme que le chef de l’État aurait emprunté « son propre chemin politique ». Cette déclaration a rapidement été reprise et commentée sur différentes plateformes numériques.

Au cours de la même intervention, l’imam Dramé s’interroge également sur la réaction des partisans du « projet », terme souvent utilisé par les soutiens du Premier ministre Ousmane Sonko, dans l’hypothèse où de nouvelles arrestations interviendraient ou si le chef du gouvernement venait à être relevé de ses fonctions.

Publicité

L’imam évoque aussi l’existence d’une « liste de martyrs prêts à se sacrifier » pour défendre ce qu’il décrit comme le projet politique associé à Ousmane Sonko. La diffusion de ces propos a contribué à amplifier la polémique autour de la vidéo et à attirer l’attention des autorités judiciaires.

Une affaire qui alimente le débat politique

La diffusion de la vidéo et les déclarations qu’elle contient ont alimenté les discussions sur les réseaux sociaux et dans les cercles politiques. Les propos de l’imam concernant les relations supposées entre le président de la République et son Premier ministre ont été largement commentés.

L’affaire intervient dans un climat politique marqué par des tensions croissantes entre les deux dirigeants arrivés au pouvoir après l’élection présidentielle de 2024. Bassirou Diomaye Faye cherche désormais à mettre en avant sa propre coalition, orientation contestée par Ousmane Sonko et une majorité de leur parti politique commun PASTEF. Le 7 mars dernier, le chef de l’État participait d’ailleurs à l’assemblée générale de cette coalition.

La procédure judiciaire visant l’imam Mouhamadou Lamine Dramé devrait désormais se poursuivre devant les autorités compétentes, qui devront déterminer les suites à donner à cette affaire après son placement sous mandat de dépôt.