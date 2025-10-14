Bénin : La Céna invalide le parrainage du député LD Sodjinou

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a décidé, ce mardi 14 octobre 2025, d’invalider la fiche de parrainage du député Michel François Oloutoyé Sodjinou, membre du parti Les Démocrates. Cette décision fait suite à une ordonnance rendue le lundi 13 octobre par la Cour d’appel de Cotonou, qui a ordonné la restitution du document au parlementaire.

Selon l’ordonnance n°254/AUD-PD/2025, le juge des référés du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a enjoint à l’ancien président Boni Yayi, chef du parti Les Démocrates, de remettre sans délai au député Sodjinou le formulaire nominatif de parrainage délivré par la Céna. Le document, remis le 2 septembre 2025, aurait été conservé par le président du parti malgré les demandes répétées du député et l’approche de la date limite fixée au 14 octobre pour le dépôt des candidatures à la présidentielle.

En application de cette décision judiciaire, la Céna a adopté la décision n°OZA/CENA/PT/RAP/DGE/SP, qui annule la fiche de parrainage initiale — référencée G9G3-LTE9-0MXN-3C6Y — et prévoit l’émission d’une nouvelle fiche au bénéfice du parlementaire. L’institution précise que cette mesure prend effet immédiatement et que la décision sera notifiée au député, à son parti et publiée conformément aux règles en vigueur.

Ce développement intervient dans un contexte de fortes tensions internes au sein du parti Les Démocrates, qui n’a pas encore officialisé le dépôt de son dossier de candidature à la présidentielle de 2026. Alors que la date butoir approche, cette affaire de parrainage vient accentuer les incertitudes autour de la stratégie du parti dirigé par Boni Yayi.