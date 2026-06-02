Bénin : cinq jours de réflexion pour tirer les leçons des élections générales de 2026

Conformément aux dispositions du code électoral, la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) organise, du lundi 1er au vendredi 5 juin 2026 à Parakou, un atelier d’évaluation des élections générales de 2026. Cet événement réunit l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral béninois.

L’objectif principal de cet atelier de cinq jours est de procéder à une analyse objective et approfondie de l’exécution des chronogrammes et calendriers électoraux, afin de consolider les acquis, identifier les insuffisances et formuler des recommandations pertinentes en vue d’améliorer les futures consultations électorales.

À l’ouverture des travaux, Adizatou Arouna, représentante du maire de Parakou, a exprimé sa satisfaction d’accueillir les principaux acteurs du processus électoral. Elle a souligné l’importance d’examiner avec lucidité l’expérience des élections générales de 2026 pour en tirer des enseignements utiles à l’avenir, rappelant que la tenue de cet atelier témoigne d’une démocratie en perpétuel progrès au Bénin.

Euphraim Lémou, représentant le préfet du département du Borgou, a salué la tenue de cet atelier, qui permettra de passer en revue les activités réalisées, d’évaluer les avancées et les lacunes, et de formuler des recommandations pour améliorer les prochaines consultations électorales.

Le Président de la CENA, Sacca Lafia, a rappelé que « nous sommes ici pour procéder, avec rigueur et lucidité, à une analyse critique des actions menées ». Il a insisté sur la nécessité d’en tirer des enseignements majeurs afin d’élever continuellement la qualité des processus électoraux.

Convaincu que les travaux bénéficieront des contributions d’experts reconnus, le Président a invité tous les participants à s’investir pleinement dans les délibérations, persuadé que chaque contribution constituera une pierre supplémentaire à l’édification d’un système électoral performant au Bénin.