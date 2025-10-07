Bénin : La Fcbe désigne de nouveaux chefs de village et de quartier

Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) poursuit la mise en place de ses représentants locaux. Plusieurs centaines de chefs de village (CV) et de chefs de quartier de ville (CQ) ont été désignés dans quatre départements du pays : le Borgou, le Mono, le Plateau et l’Alibori. Ces désignations ont été entérinées par des arrêtés préfectoraux publiés au début du mois d’octobre 2025.

Dans le département du Borgou, le préfet Djibril Mama Cissé a, par un arrêté en date du 6 octobre 2025, constaté la désignation de 200 chefs de village et de quartier de ville par la FCBE. Le document invite les maires des différentes communes à prendre les dispositions nécessaires pour leur installation, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Mono n’est pas en reste. Le préfet Bienvenue Milohin a, à travers un arrêté signé le 3 octobre 2025, validé la désignation de 39 chefs de village et de quartier de ville. Les maires d’Athiémé, Bopa, Grand-Popo, Houéyogbé et Lokossa sont instruits de procéder à leur installation dans les plus brefs délais.

Au Plateau, la FCBE a désigné 29 nouveaux responsables locaux. Un arrêté préfectoral du 6 octobre 2025, signé par Daniel Valère Sètonnougbo, autorise leur installation entre le 6 et le 10 octobre. Dans le département de l’Alibori, le préfet Ahmed Bello Ky-Samah a, lui aussi, constaté par arrêté la désignation de 60 chefs de village et de quartier de ville dans la commune de Banikoara. Le maire est chargé d’installer les concernés dans un délai de quinze jours à compter de la notification officielle.

Une procédure encadrée par la CENA

Ces désignations interviennent dans le cadre d’un mécanisme transitoire mis en place après les élections communales de 2020. En novembre 2024, la Commission électorale nationale autonome (CENA) avait communiqué la liste des localités où les trois partis qualifiés — Union Progressiste le Renouveau (UPR), Bloc Républicain (BR) et FCBE — sont habilités à choisir les chefs de village et de quartier de ville, conformément à l’article 210 nouveau du Code électoral.

Selon la clé de répartition, l’UPR détient la majorité avec 2 517 postes (47,54 %), suivie du BR avec 2 062 postes (38,95 %) et de la FCBE, qui en obtient 715, soit 13,51 %. Cette dernière formation, dirigée par Paul Hounkpè, est notamment autorisée à désigner 200 chefs dans le Borgou, 152 dans l’Alibori, 39 dans le Mono et 29 dans le Plateau.