Bénin : Romaric Boco annonce sa démission du Bloc Républicain

Dans un message publié sur Facebook, Romaric Boco a indiqué qu’il quittait le Bloc Républicain ainsi que ses fonctions de membre du Bureau politique. « Je vous informe de ma démission du Bloc Républicain. Cette décision s’étend naturellement à ma fonction de membre du Bureau Politique, que je quitte avec la même fermeté et le même sens des responsabilités », a-t-il déclaré.

L’ancien cadre du parti explique que son engagement au sein du Bloc Républicain reposait sur « des principes clairs : promouvoir une gouvernance exemplaire, défendre l’intérêt général, et bâtir un cadre politique moderne, ouvert et responsable ». Selon lui, ces idéaux « sont de plus en plus relégués au second plan ».

Il précise avoir tenté, en sa qualité de membre du Bureau politique, de proposer des réajustements pour rapprocher le parti des « préoccupations réelles des Béninois ». Estimant ne plus pouvoir s’associer à un fonctionnement qu’il juge « en rupture avec l’éthique et les objectifs fondateurs », il a choisi de se retirer.

Un départ acté après plusieurs années d’engagement

Romaric Boco a rappelé les différentes fonctions qu’il a exercées au sein du Bloc Républicain, notamment celles de coordonnateur de campagne, rapporteur de commission, trésorier général pour les législatives de 2023 et porte-parole de campagne.

Il conclut sa déclaration en affirmant partir « avec la conscience tranquille, fidèle à ses convictions », tout en exprimant sa volonté de « poursuivre autrement le combat pour un Bénin plus juste, libre, démocratique et plus responsable ». À ce jour, la direction du Bloc Républicain n’a pas encore réagi publiquement à cette démission. Cette annonce intervient dans un contexte politique où plusieurs formations réajustent leurs équipes et stratégies à l’approche des prochaines échéances électorales.