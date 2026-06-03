Bénin : Les travaux d’entretien de la route échangeur Godomey-Akassato annoncés

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a annoncé le démarrage des travaux d’entretien de la route de l’échangeur Godomey–Akassato ainsi que l’aménagement des contre-allées d’Arconville à Akassato.

Dans un communiqué, la Direction générale de la SIRAT SA informe les usagers de la route du lancement effectif de ces travaux sur cet axe stratégique de la commune d’Abomey-Calavi. L’opération vise à améliorer les conditions de circulation et à renforcer la sécurité des usagers.

Les interventions concernent notamment l’entretien de la chaussée sur le tronçon reliant l’échangeur de Godomey à Akassato, ainsi que les travaux d’aménagement des contre-allées entre Arconville et Akassato. Ces aménagements devraient contribuer à une meilleure fluidité du trafic sur cet axe fortement fréquenté.

La SIRAT SA invite les usagers à faire preuve de prudence à l’approche des zones de travaux et à respecter la signalisation mise en place pendant toute la durée du chantier. Les travaux devraient durer 18 mois selon les précisions apportées par la Sirat Sa.