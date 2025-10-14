Des Français condamnés pour espionnage en Iran, ce qu'il faut savoir

Deux ressortissants français ont écopé de lourdes peines de prison en Iran pour « espionnage », a annoncé mardi 14 octobre le média officiel Mizan. L’affaire, qui remonte à leur arrestation le 9 mars 2023, survient alors que les relations entre Paris et Téhéran restent sous tension, notamment à cause du programme nucléaire iranien et des différends diplomatiques persistants.

Des peines exemplaires pour Cécile Kohler et Jacques Paris

Selon le tribunal de première instance, l’un des Français a été condamné à dix-sept ans pour collaboration avec les services de renseignement israéliens, six ans pour coopération avec les services français et cinq ans pour actions contre la sécurité nationale iranienne. Sa compatriote a été condamnée à dix-sept ans pour collaboration avec Israël, dix ans pour coopération avec la France et cinq ans pour atteinte à la sécurité nationale. Selon la loi iranienne, les peines prononcées représentent les plus sévères possibles pour ces chefs d’accusation.

Le média iranien Mizan n’a pas révélé leurs noms mais RFI rapporte qu’il n’y a pas d’autres ressortissants français détenus en Iran, ce qui confirme que Cécile Kohler et Jacques Paris sont les seuls concernés. Ils ont la possibilité de faire appel, mais ces condamnations témoignent de la fermeté de la justice iranienne dans les dossiers liés à l’espionnage.

Des tensions persistantes entre Paris et Téhéran

Ces condamnations interviennent alors que les relations entre la France et l’Iran sont particulièrement fragiles. Depuis plusieurs années, Paris suit de près le programme nucléaire iranien et a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant l’enrichissement d’uranium et le risque que ce programme aboutisse à la production d’armes nucléaires. Pour la France, cette évolution représente non seulement une menace pour la stabilité du Moyen-Orient, mais aussi un défi pour la sécurité de l’Europe. Dans ce climat de défiance, chaque action, y compris judiciaire, est scrutée, et la détention de ressortissants français montre la fragilité des rapports diplomatiques.

Cette situation montre à quel point la sécurité et la diplomatie peuvent se croiser : des décisions judiciaires prises à Téhéran ont des répercussions directes sur Paris et sur la possibilité d’un dialogue apaisé. L’issue de cette affaire pourrait influencer fortement le climat diplomatique entre Paris et Téhéran, chaque développement risquant de raviver les tensions autour de la sécurité et du renseignement.