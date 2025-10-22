Drogues : un butin de près d’un milliard $ saisi par la marine pakistanaise

La marine du Pakistan a frappé un grand coup en mer d’Oman en interceptant deux embarcations transportant une cargaison record de stupéfiants. La valeur totale du butin, estimée à environ 972 millions de dollars, en fait l’une des plus importantes saisies jamais réalisées par les Forces maritimes combinées (CMF), qui regroupent 47 pays, dont les États-Unis, la France, l’Arabie saoudite et l’Espagne.

Une opération d’envergure coordonnée

Lors de la première intervention, les marins pakistanais ont découvert plus de deux tonnes de méthamphétamine dissimulées à bord d’un boutre. Quelques heures plus tard, un second navire a été arraisonné, contenant cette fois plusieurs centaines de kilos de méthamphétamine et une cinquantaine de kilos de cocaïne. L’ensemble des produits saisis représente près d’un milliard de dollars, selon les estimations de la coalition internationale.

Le commandement de la Force opérationnelle combinée 150 (CTF-150) a salué le travail de la marine pakistanaise, soulignant l’efficacité d’une coopération multinationale face aux trafics qui traversent les routes maritimes reliant l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Est. Ces zones, essentielles pour le commerce mondial, sont également des corridors empruntés par les réseaux criminels pour acheminer leurs cargaisons vers d’autres continents.

Une substance qui ravage les populations

La méthamphétamine, ou crystal meth, est une drogue de synthèse extrêmement puissante et addictive. Ses effets sur le cerveau provoquent une stimulation intense, suivie d’une dépendance rapide et d’importantes dégradations physiques et mentales. Dans plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient, cette substance a déjà causé une crise sanitaire silencieuse, touchant aussi bien les milieux urbains que ruraux.

Les cargaisons interceptées par la marine pakistanaise rappellent l’ampleur d’un trafic mondial dont les profits rivalisent avec ceux des industries les plus lucratives. Pour les autorités impliquées, cette opération marque une étape importante dans la lutte contre le narcotrafic maritime. Chaque saisie ne représente pas seulement une victoire tactique : elle prive les réseaux criminels de ressources considérables et freine la diffusion d’une drogue qui continue de dévaster des vies.