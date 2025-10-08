Elues françaises arretée par Israël : LFI exige leur libération

Trois élues françaises – Farida Amrani, Alma Dufour et Mélissa Camara – ont été interceptées par la marine israélienne alors qu’elles participaient à une flottille humanitaire destinée à Gaza. La France insoumise dénonce une violation du droit international et réclame leur libération immédiate dans un communiqué publié dans la matinée de ce mercredi 08 Octobre.

Au lever du jour, une opération menée par la marine israélienne a retenu l’attention internationale : huit navires de la flottille humanitaire « Thousand Madleens » ont été interceptés alors qu’ils naviguaient en eaux internationales, à plus de 200 kilomètres des côtes de Gaza. Ces embarcations transportaient des cargaisons de nourriture et de médicaments destinés aux populations civiles de l’enclave palestinienne.

Trois élues françaises retenues à bord

La présence de parlementaires à bord de cette mission humanitaire donne une dimension particulière à l’affaire. Farida Amrani et Alma Dufour, toutes deux députées de La France insoumise, ainsi que Mélissa Camara, eurodéputée écologiste, accompagnaient le convoi pour témoigner de la situation et soutenir l’acheminement de l’aide. Conscientes des risques, elles avaient au préalable sollicité la protection des autorités françaises, redoutant précisément une interception.

Pour La France insoumise, l’opération israélienne ne relève pas d’une simple mesure de sécurité mais d’une violation manifeste du droit international. Le mouvement politique a réagi en exigeant la libération immédiate des élues et de l’ensemble de l’équipage, considérant que leur arrestation représente un précédent inquiétant pour les élus étrangers en mission humanitaire.

Des précédents révélateurs

Quelques jours plus tôt, la militante écologiste Greta Thunberg avait connu un sort similaire. Elle avait été arrêtée par les forces israéliennes alors qu’elle se trouvait à bord d’une autre flottille en direction de Gaza. Après avoir dénoncé de mauvais traitements subis durant sa détention, elle avait finalement été expulsée vers la Grèce.

Une tension diplomatique croissante

Au-delà de la charge symbolique, la détention de responsables politiques élus en France place les autorités françaises dans une position délicate. L’image de députées escortées vers un centre de rétention par l’armée israélienne est déjà largement reprise, alimentant l’indignation de leurs soutiens. Le risque d’un incident diplomatique majeur n’est pas écarté, car Paris pourrait être sommé de réagir plus fermement.

L’arraisonnement de la flottille « Thousand Madleens » illustre une nouvelle fois les tensions autour de l’acheminement de l’aide vers Gaza. Pour certains, ces interceptions successives montrent que la voie maritime est devenue un champ de confrontation politique autant qu’un enjeu humanitaire. Quoi qu’il en soit, la présence d’élues françaises parmi les personnes arrêtées donne à l’affaire une portée inédite, qui pourrait influencer les débats diplomatiques dans les jours à venir.