France : une soirée entre policiers fini par un tir accidentel

Un dîner entre deux policiers s’est terminé par un tir accidentel à Bellerive-sur-Allier (Allier), dans la soirée du vendredi 24 octobre. Le protagoniste, âgé de 28 ans, était hors service tout comme la victime. Affecté à la CRS 34 de Mably (Loire), il manipulait une arme de service tandis qu’il avait consommé de l’alcool rapporte actu17.fr. La victime, également policier, a été blessée. Le mis en cause doit être jugé début novembre au tribunal de Cusset.

Dîner hors service et arme de service

Les deux fonctionnaires de la même unité avaient choisi de se retrouver pour un repas au restaurant de restauration rapide de Bellerive-sur-Allier. Un peu plus tard dans la soirée, alors que tous deux n’étaient plus en activité, l’un des policiers, ayant consommé de l’alcool, s’est emparé de son arme de service et a accidentellement tiré, touchant son collègue présent avec sa compagne.

L’intervention de l’ordre judiciaire a été déclenchée et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la manipulation et l’état d’alcoolémie. Je ne sais pas à ce stade quels résultats l’expertise révélera.

Implications et suite procédurale

La blessure infligée à la victime a conduit à la convocation du policier mis en cause devant le tribunal de Cusset. Le parquet devra notamment examiner le taux d’alcoolémie du tireur présumé, les conditions dans lesquelles l’arme était conservée et la conformité de sa manipulation. Par le passé, d’autres affaires impliquant des agents armés en dehors de leur service ont donné lieu à des procédures disciplinaires et à des sanctions pénales selon nos recoupements d’informations.