Inès Facia a annoncé être en instance de divorce après près d’un quart de siècle de vie commune avec Steve Facia. Invitée du podcast animé par Déborah Mutund, diffusé ce dimanche 22 novembre 2026, elle est revenue sur les difficultés rencontrées dans son couple et les raisons qui l’ont conduite à quitter le domicile conjugal.

Au cours de cet entretien, connue sous le surnom de Tata Inès, elle a évoqué plusieurs années de souffrance, des infidélités qu’elle reproche à son époux et des désillusions. Malgré cette décision de séparation, elle affirme éprouver encore des sentiments pour Steve Facia. « Oui, je l’aime encore. Ce serait mentir que de dire que je ne l’aime pas. Mais on peut aimer quelqu’un et être sûre qu’on ne veut plus vivre avec », a-t-elle confié.

Des réactions partagées sur les réseaux sociaux

Ces déclarations ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont apporté leur soutien à Inès Facia, tandis que d’autres appellent à la prudence et estiment nécessaire d’entendre également la version de Steve Facia.

Le rappeur béninois Blaaz a notamment invité les personnes en couple ou mariées à s’interroger sur le bonheur de leur partenaire. « Pour celles qui ont la chance d’être en couple ou mariées, vous est-il déjà arrivé de demander à votre partenaire s’il était heureux (avec vous) ? », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

L’actrice Princesse Beni a, pour sa part, adressé un message de soutien à Inès Facia, en formulant une prière pour son rétablissement. Un autre internaute a rappelé que Steve Facia avait déjà abordé certaines difficultés de sa vie conjugale lors de son passage dans un podcast de PodLab Media. Selon ce commentaire, l’intéressé aurait notamment reconnu des infidélités et évoqué son propre mal-être. Pour l’heure, les commentaires vont bon train dans les fora de discussion