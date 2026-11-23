Le ministère public maintient sa demande de deux ans de prison ferme et de deux millions de francs CFA d’amende contre Louis-Philippe Houndégnon. À l’audience de ce lundi 23 novembre 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), les avocats de l’ancien directeur général de la Police nationale ont, de leur côté, contesté la régularité des mandats de dépôt et demandé la nullité de la procédure.

Selon les informations rapportées par Libre Express, la séance a débuté par la lecture d’une correspondance de Me Fidèle Abouta, conseil de l’ancien responsable policier. Dans cette lettre datée du 10 novembre, l’avocat a informé la juridiction du retrait de la demande de mise en liberté provisoire introduite lors de la précédente audience. Cette décision a permis au ministère public de présenter ses réquisitions sur le fond du dossier.

Le premier substitut du procureur spécial a alors indiqué que le parquet maintenait les peines sollicitées en 2025 : deux ans d’emprisonnement ferme et deux millions de francs CFA d’amende. Ces réquisitions concernent les faits présumés de harcèlement par le biais d’un système électronique et d’incitation à la rébellion reprochés à Louis-Philippe Houndégnon.

La défense conteste la régularité de la procédure

Après les réquisitions, Me François Kèkè et Me Fidèle Abouta ont soulevé des exceptions de nullité. Les deux avocats contestent notamment la validité des mandats de dépôt ainsi que la régularité des actes ayant conduit à la poursuite et à la détention de leur client.

Le ministère public a rejeté les accusations de faux formulées par la défense. Selon le parquet spécial, les irrégularités relevées sur certains documents seraient de simples erreurs matérielles ou de frappe, sans incidence sur la procédure.

Appelé à prendre une dernière fois la parole au cours des débats, Louis-Philippe Houndégnon a également réagi aux réquisitions du ministère public. « Il veut mon silence et il veut que je parle. Le dossier a fait long feu.», a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par Libre Express.