Un réseau spécialisé dans le rachat et la revente de motocyclettes volées a été démantelé à Avotrou, dans le 1er arrondissement de Cotonou. L’opération menée par la Police républicaine entre le 12 et le 19 novembre 2026 a conduit à l’interpellation de neuf personnes et à la saisie de 16 motos.

L’affaire a débuté le 12 novembre lors d’une descente des forces de l’ordre dans une boutique suspecte. D’après les informations rapportées par Le Matinal, le propriétaire des lieux aurait tenté de corrompre les policiers avant de prendre la fuite. Il a finalement été rattrapé. La fouille de son commerce a permis de découvrir neuf motocyclettes. Trois autres engins ont été retrouvés dans l’atelier d’un peintre présenté comme l’un de ses collaborateurs.

Des motos volées maquillées avant leur revente

Selon les informations relayées par Le Matinal, les membres du réseau se procuraient des motos volées à des prix particulièrement bas. Ils procédaient ensuite à leur remise en état pour faciliter leur commercialisation. Les engins étaient notamment repeints, certaines pièces remplacées et les numéros de châssis effacés.

Pour mieux tromper les acheteurs, les motocyclettes étaient ensuite emballées dans du plastique afin de leur donner l’apparence de véhicules neufs. Le groupe aurait également mis en place un procédé de falsification des documents administratifs.

Le principal suspect aurait ainsi sollicité un démarcheur fréquentant les locaux de l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) pour obtenir de fausses cartes grises et de nouvelles plaques d’immatriculation. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de retrouver plusieurs pièces détachées. Les enquêteurs ont également découvert des documents falsifiés, dont une carte grise établie au nom d’une femme qui affirme n’avoir jamais vendu de motocyclette.

Neuf suspects présentés au procureur

La poursuite des investigations a permis d’interpeller sept autres personnes soupçonnées de participer à la revente des engins. Quatre motocyclettes supplémentaires ont également été récupérées, portant le bilan de l’opération à 16 motos saisies et neuf suspects arrêtés. Les personnes interpellées ont été présentées au procureur de la République.