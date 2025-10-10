Gaza : Erdogan avertit qu’Israël paiera le prix fort en cas de reprise de la guerre

Le président turc Recep Tayip Erdogan a lancé, ce vendredi 10 octobre à Ankara, un avertissement à Israël, prévenant que toute relance des affrontements dans la bande de Gaza aurait de lourdes conséquences. Il a réaffirmé la détermination de la Turquie à veiller au respect du cessez-le-feu conclu récemment entre les parties. Pour Ankara, cette trêve marque un pas décisif vers la stabilité régionale, mais aussi un test pour la crédibilité des médiations internationales.

Ankara hausse le ton face à Tel-Aviv

S’exprimant devant un parterre d’officiels, Recep Tayip Erdogan a déclaré que la Turquie « fera tout pour que l’accord de cessez-le-feu soit pleinement respecté ». Il a félicité les Palestiniens pour « cette avancée tant attendue », estimant que la fin des combats devait ouvrir la voie à une reconstruction durable. Le dirigeant turc a salué le courage des « combattants de la résistance palestinienne » et affirmer que son pays « ne resterait pas silencieux » en cas de violation de l’accord. Dans des propos relayés par i24 news, Erdogna indique que la reprise des hostilités « aurait un prix lourd ».

Depuis plusieurs semaines, Ankara a intensifié son rôle diplomatique, multipliant les échanges avec Le Caire, Doha et Téhéran pour peser sur les négociations de trêve. Un proche conseiller présidentiel a indiqué que la Turquie continuerait à soutenir les efforts humanitaires dans la bande côtière, où les besoins restent considérables. Cette position s’inscrit dans une stratégie plus large de réaffirmation du rôle de la Turquie comme acteur clé des équilibres régionaux, notamment au Proche-Orient et en Méditerranée orientale.

Un cessez-le-feu accueilli favorablement dans le monde

L’accord de cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur, il y a peu, a été salué par une large part de la communauté internationale. Des pays arabes comme l’Arabie saoudite, la Jordanie ou les Émirats arabes unis ont exprimé leur satisfaction, tout en appelant à une solution politique durable. L’Union européenne, de son côté, a insisté sur la nécessité d’un accès humanitaire complet et d’une reprise du dialogue sous l’égide des Nations unies. Même des puissances comme la Chine et l’Australie ont évoqué une « étape cruciale » vers la désescalade.

Ce soutien mondial reflète l’espoir d’une stabilisation après plusieurs mois de bombardements et de blocage des négociations. L’enjeu pour la région est désormais de transformer cette trêve fragile en un cadre politique plus solide, qui pourrait être renforcé par de nouvelles médiations régionales. Une analyse approfondie de cette dynamique sera prochainement publiée par plusieurs centres de recherche spécialisés.

La Turquie veut consolider son influence régionale

Pour Ankara, le dossier palestinien reste au cœur de sa diplomatie. En rappelant qu’il « se dressera sur le chemin » d’Israël en cas de reprise de la guerre, Erdogan cherche à projeter l’image d’un pays défenseur des causes régionales, tout en consolidant son influence auprès de l’opinion publique arabe et musulmane. La Turquie, membre de l’OTAN, mais souvent en divergence avec ses alliés occidentaux sur le dossier du Proche-Orient, entend jouer un rôle d’intermédiaire incontournable.

À moyen terme, ce positionnement pourrait ouvrir de nouvelles voies de coopération, notamment dans le domaine humanitaire et de la reconstruction. Plusieurs organisations internationales se disent prêtes à collaborer avec Ankara pour assurer le suivi du cessez-le-feu et la livraison de l’aide. Mais la crainte demeure qu’une violation des engagements par l’une ou l’autre des parties ravive un conflit dont les cicatrices restent profondes.