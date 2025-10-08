Iran : deux gardiens de la révolution tués dans une attaque

L’Iran se trouve dans une situation particulièrement tendue, étant secoué par une série d’instabilités aux différents visages. Depuis l’escalade des tensions avec Israël, le régime fait face à un mécontentement grandissant, alimenté par des années de restrictions sociales, économiques et politiques.

Les rues iraniennes, théâtre de manifestations récurrentes et parfois réprimées dans le sang, reflètent cette colère. Une partie de la population iranienne se plaint d’être étouffée par un régime trop autoritaire. Des groupes armés opposants exploitent par ailleurs ces failles pour faire passer leur message et intensifier un mouvement de résistance.

Une attaque contre les Gardiens de la Révolution

Ce sont dans les zones périphériques de l’Iran que ces groupes armés opèrent. Qualifiés d’”anti-révolutionnaires” par Téhéran, ces groupes armés tentent de mener certaines actions déstabilisatrices, en ciblant directement les principaux symboles du régime. Récemment, un assaut a ainsi été mené dans la région de Sarvabad, tuant deux membres du Corps des Gardiens de la Révolution.

Trois autres individus ont été blessés. Cette attaque, menée à la grenade, ciblait un bâtiment dans lesquels les membres du groupement armée du régime se trouvaient. Une attaque imputée à un groupe armé kurde, opérant directement depuis le Kurdistan irakien, et que les autorités iraniennes accusent de terrorisme, et ce, depuis bien longtemps.

Les groupements Kurdes réfutent celles accusations

Un événement qui n’est pas isolé. En effet, si les zones frontalières entre Iran et Irak sont surveillées, certains endroits restent particulièrement opaques, facilitant les traversées et les affrontements. Des accusations que les groupes kurdes balaient toutefois d’un revers de la main, même si les autorités iraniennes elles, persistent et signes.

De quoi alimenter les tensions dans une région du globe ou la moindre étincelle peut avoir de redoutables conséquences. Pour autant, en 2023, un accord avec Bagdad devait d’ailleurs endiguer ces groupes en les privant de sanctuaires au Kurdistan irakien. Malgré tout, il semblerait que les engagements pris à l’époque ne suffisent pas à assurer la sécurité des frontières.

